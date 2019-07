El ex de la Balona Robador firma por el San Roque de Lepe

El guardameta ex de la Real Balompédica Linense David Robador se ha comprometido con el San Roque de Lepe del grupo X de Tercera división. El cancerbero navarro, que el pasado curso compitió con Javi Montoya por el puesto en el equipo La Línea, buscará los minutos que no tuvo en el nuevo proyecto del cuadro aurinegro, que también presentó a Juan Carlos Camacho, ex del Tesorillo, como su nuevo entrenador.

Robador vuelve a Tercera. El meta cerró su periplo en la Balona con apenas dos partidos de competición. El meta tuvo la mala fortuna de ser expulsado el día de su debut como albinegro, ante el Sevilla Atlético en el Municipal, lo que generó una sanción de dos encuentros y que el estreno tan glorioso como precipitado del juvenil Manu en Sanlúcar, ya que Javi Montoya se encontraba lesionado.

Robador llega a Lepe con experiencia en Segunda B a sus 22 años y con una trayectoria importante por las canteras del Recreativo y el Granada, además de haber jugado en Lorca y Linares. “Un portero fuerte, alto, ágil, seguro, con buen juego de pies”, destaca el club aurinegro.