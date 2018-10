Dos partidos de castigo para el portero de la Balona David Robador y uno para el defensa Kibamba

El Juez Único del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha comunicado a la Real Balompédica Linense que ha impuesto una sanción de dos partidos al guardameta albinegro Linense David Robador, que fue expulsado el pasado domingo al término del encuentro que su equipo disputó en el estadio Municipal frente al Sevilla Atlético. Asimismo ha confirmado al club que el defensa congoleño Francoeur Baron De Sylvain ‘Kibamba’, que vio la segunda amarilla en el transcurso de la segunda mitad de ese choque, queda inhabilitado por un partido. Los dos son bajas para el duelo de la séptima jornada en el grupo IV de la Segunda B que el equipo de La Línea debe disputar el próximo domingo (18:30) frente al Atléti en El Palmar de Sanlúcar de Barrameda.

No prosperó el recurso de la Balona, pero el Comité se acogió a la posibilidad menos dolosa de todas las posibles y David Robador solo estará ausente dos partidos. Un castigo que ha tranquilizado a parte del entorno del club, que no deja contenta a la directiva, que esperaba el indulto, y que resulta casi indignante para el propio interesado: “Voy a cumplir dos partidos por no haber hecho nada” insiste, ya que desde el primer momento sostiene que el balón lanzado por él golpeó en el árbitro almeriense Francisco José Fernández Cintas de manera puramente casual.

A la ausencia del portero se une la del central Kibamba que debe cumplir un partido, pero que casi con total seguridad será baja para las dos próximas jornadas, ya que la octava, en la que la Balona recibe al Villanovense, coincide con una ventana de selecciones y es prácticamente seguro que el zaguero será convocado por la República del Congo.

La baja de David Robador deja a la Balona en una situación muy delicada, ya que el otro guardamenta de la plantilla, Javi Montoya, no puede entrenarse como consecuencia de una lesión a la altura de la ingle que ya le obligó a abandonar el campo el pasado domingo.

Afortunadamente no todo son malas noticias. Una modificación en el reglamento permite a la Balona realizar un fichaje, aunque debe encontrar un portero sub-23 que sea profesional y que ya estuviese en paro el pasado 28 de agosto cuando se cerró el mercado de fichajes. No es un perfil precisamente fácil de encontrar, pero el club realiza gestiones para evitar por todos los medios que la portería tenga que ser defendida en El Palmar por uno de sus dos juveniles, Manu y José Antonio, si bien estos se ejercitan desde el lunes con el primer equipo.