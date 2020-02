El entrenador del Recreativo de Huelva, Claudio Barragán, se refirió este viernes a su próximo rival, la Real Balompédica Linense, a la que visita este domingo (12:00) como “un buen equipo, compacto, con las ideas claras y con buenos jugadores; en su campo concede poco”, aunque se mostró “convencido” de que su equipo “logrará la victoria, competirá bien y dará la cara, sin ninguna duda”.

“Al principio estaba Jordi [Roger] y sus equipos te obligan a hacer los partidos de ida y vuelta; con Antonio Calderón esos partidos de ida y vuelta no existen, puede atacar con cuatro o cinco y en líneas generales es un equipo muy ordenado, a balón parado es muy fuerte, con dos muy buenos lanzadores, Manu Molina y Tomás, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer faltas”, añadió en referencia a la Balompédica.

“Por momentos tendremos que sufrir por el juego que desarrollan”, vaticinó con respecto al encuentro de este domingo. “Estamos avistados e intentaremos que no nos sorprenda”.

“No solo defiende, si tiene el balón te puede hacer daño; es importante que seamos compactos y aprovechemos los espacios que puedan dejar. Serán muchos partidos en uno, y ahí es donde los equipos se hacen grandes, sabiendo cuándo llevar la iniciativa, y cuándo es al revés”, detalló. “La clave es vivirlo con la máxima concentración y llevar a cabo lo que hemos hecho durante la semana, que tengamos las cosas claras”.

Barragán sentenció: “Al partido la damos la importancia que tiene, que es mucha, pero no miramos la clasificación”, en referencia a las opciones del Decano de desbancar a los albinegros en la pelea por la séptima plaza, que da derecho a jugar la siguiente edición de la Copa del Rey.

El técnico albiazul advirtió del peligro de caer en la autocomplacencia tras el triunfo del pasado domingo sobre el Sanluqueño, el primero desde su desembarco en el banquillo como relevo del exalgecirista Monteagudo: “En mi diccionario no existe la relajación, ni en los días de descanso. La euforia es mala compañera de viaje. Tenemos que lograr una victoria para mirar hacia delante y seguir mejorando, porque fuera tenemos que mejorar mucho si queremos sacar los partidos adelante”.

"Debemos fortalecer conceptos defensivos"

“Debemos seguir fortaleciendo conceptos a nivel defensivo, saber jugar con y sin balón y acertar más en el pase en los últimos metros”, destacó el técnico valenciano. “Habrá partidos en los que tendremos acierto en las ocasiones y otros en los que se generarán oportunidades pero no las materializaremos, pero lo más importante son las sensaciones que genera el equipo”.

“Por supuesto, queremos que la gente se identifique con el equipo y sea feliz”, insistió. “Todo dependerá de nuestro trabajo; si somos capaces de competir tenemos muchas opciones de ganar. En los momentos malos es donde hay que sacar fuerzas de flaqueza”.

Preguntado por la alineación, el míster se mostró contrario a la teoría de que no se tocan los onces cuando han funcionado. “No soy de esa opinión; es cierto que hay que darle continuidad a las cosas positivas, pero a la hora de elegir el once inicial me gusta tener dudas, es buena señal”.

“Algunos de los que se quedaron fuera la pasada jornada podrían participar (ante la Balona); ellos (los teóricos suplentes) tienen que hacer mejores a los que juegan apretándoles en el día a día. Cada uno debe asumir su rol en cada momento. Podría haber cambios, porque si no te puedes hacer previsible. El pasado domingo hubo alternativas buenas, asociación en ataque… y eso no lo vamos a cambiar”, recalcó.

“La plantilla está elaborada para jugar de una determinada manera; en la elaboración el equipo se desenvuelve bien por las características de los futbolistas; a eso no vamos a renunciar, pero tenemos que mejorar en los desmarques de ruptura. Otro apartado es cuando no tenemos el balón, debemos sentirnos cómodos cuando no tengamos la pelota”, dijo Claudio Barragán.