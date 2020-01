El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, realizó este jueves un balance positivo de su segundo año de gestión (“veo el vaso medio lleno”) deslizó que aún podrá realizar alguna contratación antes de que se cierre el mercado de invierno, después de que ya se haya producido la de Santi Luque, y garantizó que no permitirá la salida de futbolistas importantes de la plantilla en enero “Si no pagan las clausulas, aquí no se va nadie”, dijo con rotundidad.

El empresario italiano compareció en rueda de prensa y explicó que en febrero expondrá junto a sus abogados en una reunión con los aficionados las condiciones de la conversión de la Sociedad Anónima Deportiva, un proceso que “necesita sus tiempos” y que estará finalizado totalmente “al final de la temporada 2020-21”.

El mandatario sostiene que tanto él como el cuerpo técnico encabezado por Antonio Calderón y el vestuario mantienen la ilusión de disputar la fase de ascenso a Segunda división, aunque matizó: “No prometo nada, yo no engaño a nadie, sabemos que es muy difícil, pero lo vamos a intentar”.

El máximo responsable del club volvió a hacer hincapié en la necesidad de estar presente en la próxima edición de la Copa del Rey, en la que esta andadura no participó el equipo de La Línea tras perder en la eliminatoria definitiva de la Copa Federación ante el Real Murcia.

Para obtener plaza directa para el torneo del KO a través de la competición liguera, el equipo de La Línea deberá terminar entre los siete primeros clasificados. Al término de la vigésima jornada, que concluyó este miércoles, la Balompédica ocupa la séptima plaza del grupo IV de Segunda B.

Pandalone admite que en el apartado deportivo no está del todo contento al haber tenido que cambiar de entrenador (en referencia a la destitución de Jordi Roger) y de cara al futuro explicó: “No somos un club que pueda hacer grandes desembolsos. El fútbol es dinero o trabajo, y nosotros trabajamos mucho”.

“La Balona vive de los traspasos y si no los hay me tendré que buscar la vida, porque si queremos competir con garantías en Segunda B no podemos bajar el presupuesto”, recalcó.

Pandalone, que se confesó “muy orgulloso de poder presidir uno de los clubes más importantes de Andalucía” explicó que negocia la salida de Moussa, pero que no descarta que pueda acabar quedándose en el plantel y expresó su preocupación por el estado en el que se encuentra el Municipal y las consecuencias que eso podría tener de cara, por ejemplo, a una hipotética liguilla, aunque deslizó: “Yo comprendo que mi preocupación es el estadio y que el alcalde tiene, además, otros muchos problemas. En este asunto vamos de la mano”.