El Ayuntamiento de La Línea ha hecho llegar a la directiva de la Real Balompédica el mensaje de que debe armarse de paciencia porque la reconstrucción del maltrecho estadio Municipal, que en la actualidad carece de visera en Tribuna y de iluminación artificial, no va a ser una cuestión que se resuelva en unas semanas. El mensaje es incontestable: las necesidades del estadio no van a condicionar el PGOU, sino más bien al contrario. No habrá una medida intermedia que implique gasto extra para las maltrechas arcas del municipio. En todo caso las que implanten deberán valer para el futuro.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, y el concejal de Deportes, Javier Vidal, mantuvieron el pasado domingo antes del inicio del encuentro entre Balona y Villarrobledo una reunión con el presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, y el director general, Mario Galán. El objetivo era hacer llegar al club cuáles son las diferentes opciones que maneja el equipo de gobierno con respecto a las mejoras y/o reconstrucción en el estadio Municipal. Básicamente, las que desveló Europa Sur la pasada semana.

En el transcurso de la entrevista, que las dos partes coinciden en resaltar que se produjo dentro de un ambiente de cordialidad y espíritu de colaboración mutua, el Consistorio solicitó de la Balona paciencia y comprensión por cuanto las obras que se lleven a cabo referidas al estadio están inmersas en el proyecto del próximo Plan General de Ordenación Urbana y ése es un proceso que suele dilatarse en el tiempo.

Juan Franco, balono confeso, se puso a disposición de la directiva encabezada por el empresario italiano para tratar de ayudar en cualquier medida que ayude a paliar los efectos que la falta de visera –aspecto éste que espera solucionar en breve- pero sobre todo la de iluminación artificial puedan suponer al primer equipo de la ciudad.