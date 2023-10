Mere: "Ganamos el partido en el primer tiempo y supimos no perderlo en el segundo"

Baldomero Hermoso Mere, entrenador de la Real Balompédica Linense, destacó que su equipo derrotó al Marbella en un duelo que “ganó en el primer tiempo y supo no perder en el segundo”, al tiempo que agradeció el apoyo de los que acudieron al estadio y rompió una laza en favor de su plantilla de la que vino a decir que ni era tan mala hace dos semanas cuando cayó ante el Estepona ni ahora sería bueno entrar en un momento de euforia.

“Estamos muy contentos por conseguir nuestra primera victoria como locales, que creo sinceramente que todos la merecíamos”, sostuvo el preparador en rueda de prensa. “Tanto la gente del club como los jugadores y, por supuesto, la afición”.

“Sabíamos que teníamos enfrente al mejor rival de la categoría, pero hicimos el partido que teníamos que hacer y creo que lo ganamos en la primera parte y supimos no perderlo en la segunda. Hicimos lo que debíamos, porque lo importante era ganar”, agregó.

“Yo sé como funciona esto y si hoy no sale es que Mere está loco, porque pone tres centrales el día que no tiene centrales, pero como ganamos...”, se reivindicó

El míster expresó su agradecimiento a los aficionados que acudieron al estadio en un día especialmente desapacible. “Encontraron la recompensa de que hicimos el mejor partido de la temporada, aunque ya hicimos las cosas bien en Cádiz ante el Mirandilla y ahora se ven las cosas de otra manera, con dos victorias y con las sensaciones que tenemos”.

“Fue un trabajo común de la defensa y del ataque”, sostuvo Mere. “De nada sirve que funcione atrás con una línea de cinco si la gente de arriba no trabaja como leones. Hemos hecho muchos momentos buenos de presión alta. El mérito defensivo es de todos, pero hay que darle valor a que Javi Pérez, Sergi [Monteverde], Diego Jiménez, Nani y Cera, jugando juntos por primera vez, hayan dado la mejor respuesta”.

“Es obvio que siempre salimos a ganar, pero ya se sabe cómo funciona esto, si las cosas salen bien parece que uno quiere y que hace dos semanas no quería, pero esto funciona de otra manera”, recalcó. “Por eso yo siempre he defendido a mis jugadores, porque he tenido claro que no era un problema de actitud, porque ésta es una plantilla comprometida con el trabajo”.

“A veces haces las cosas bien y los resultados no llegan y nosotros llevamos dos semanas haciendo las cosas bien y estamos encontrando el premio”, deslizó.