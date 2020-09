La Real Balompédica Linense tiene a prueba desde este lunes a José Ramón Masllorens Doria, un futbolista nacido en Girona, criado en Colombia y al que los medios de este último país definen como el “centrocampista total”. El medio ha participado en su primera sesión preparatoria con los albinegros, que también era la de la despedida de la plantilla de la concentración que ha llevado a cabo durante una semana en el Marbella Football Center de San Pedro de Alcántara (Málaga), a la que también se ha incorporado in extremis el último fichaje de los de Antonio Calderón, el centrocampista francés Aly Coulibay.

Masllorens, un trotamundo a pesar de su corta edad (19 años) aspira a ser internacional con Colombia y justo antes de que arrancase el confinamiento consecuencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 (coronavirus) fue objeto de un detallado informe en el diario La Chácara de su país, obra de Francisco Figueroa Turcios, en el que bajo el título “Josep Ramón Masllorens, futbolista todoterreno”, se podía leer:

Por las venas de Josep Ramón Masllorens Doria, corre sangre española y colombiana. Nacio en Girona, España, porque sus padres José Masllorens (Español) y Enriqueta María Doria Paternina (Colombiana) que vivían en Colombia decidieron casarse en territorio español en el año 2000.

” Josep Ramón nació en el año 2001 en Girona. A los 11 días de nacido lo trajimos a Colombia. A esa edad, ya tenía pasaporte colombiano. Mi esposo y yo nos conocimos en Colombia. Él vivía en Bogotá desde 1997. Mi hijo se formó desde los 3 años en la escuela de Millonarios.

En 2015 nos tuvimos que ir de Colombia porque a mi me detectaron en Bogotá un cáncer de colon. Justo en ese momento nuestra EPS Saludcoop estaba en proceso de liquidación y no me atendían con rapidez. Estábamos muy asustados debido a mi enfermedad y mi esposo decidió llevarnos a todos a España.

Me toco hacer mucha quimioterapia, radioterapia y una cirugía hasta 2017. Actualmente me están haciendo controles pero gracias a Dios estoy bien . Si no hubiera el tema del cáncer aun toda mi familia estaríamos en Colombia.

En su momento informamos a Millonarios que debíamos de irnos del país debido a mi enfermedad y varias personas se ofrecieron a que dejásemos a nuestro hijo en Bogotá para que continuase jugando al fútbol con Millonarios. Mi esposo no quiso dejarlo solo con 15 años y más con la incógnita de mi enfermedad” revela Enriqueta María Doria Paternina, los motivos porque tuvieron que radicarse en España.

"Cada día noto que voy aprendiendo algo nuevo del fútbol", afirma

Así como Josep Ramón lleva en sus venas sangre española y colombiana, también lleva el fútbol. “La pasión por el fútbol empezó a los 3 años cuando jugaba con mi hermano, José David, en SUBA y también el colegio. Despùes cuando jugué en Millonarios se acentuó más mi pasión y aprendizaje por el fútbol. Noto que cada día voy aprendiendo más cosas del fútbol y mi interés va en aumento en cada momento. Es un aprendizaje que no tiene fin, cada día noto que voy aprendiendo algo nuevo” señala Josep Ramón Masllorens sobre su pasión por el fútbol.

Enriqueta María Doria, madre de Josep, recuerda como su hijo tuvo que luchar para jugar en el fútbol europeo. “Cuando llegamos a España, Josep Ramón fue a una prueba con el Girona FC . Fue muy difícil conseguir una prueba allá ya que pensaban que venía de un fútbol diferente pero él se adaptó y lo aprovecho. Paso la prueba y lo ficharon. Jugo división de Honor y Nacional allá.

En 2018 le salió la oportunidad de ir a jugar a Holanda con un club sub-23 de Amsterdam donde ayudo al equipo a subir de categoría teniendo el jugador 17 años.

Al acabar la temporada, un scouter del Galatasaray lo vio jugar y se lo llevo a Turquía donde estuvo entrenando con Galatasaray una semana. Al final, su agente le aconsejo ir a Uruguay ya que le ofrecían buenas condiciones para su futuro donde juega actualmente en el club City Torque-Uruguay en la categoría sub-19” , reseña Enriqueta María sobre el recorrido que ha hecho su hijo en el fútbol internacional.

Josep Ramón Masllorens, se caracteriza por el buen control de balón, juega a uno dos toques, en corto y largo. Tiene gran capacidad organizativa desde defensa ataque. Tiene gran destreza para la recuperación de balones en zona central. Acostumbrado a jugar con un pivot. Cobertura de una zona amplia de la cancha. Lidera el equipo y controla el ritmo del partido. Goles a larga distancia y a balón detenido. Sencillamente, es un ´Todoterreno´. Mide 1.83 Cms.

Josep Ramón, alterna la practica del fútbol con los estudios de una carrera profesional. ” Desde los 12 años estudio online por internet. Hice mi educación secundaria online y actualmente estoy estudiando Gestion Administrativa. Antes de estudiar online, estudie en Reyes Catolicos en Bogota Y Liceo Campestre de Bogota.

Yo estudio online porque así me permite tener mas dedicación en el fútbol y tengo mas flexibilidad en las horas de estudio y tareas. Debo tener una carrera profesional cuando culmine la actividad en el fútbol” señala Josep Ramón Masllorens sobre proyecto de vida cuando culmine la carrera de fútbolista profesional.

Josep Ramón pese a que nació en España, su meta integrar los seleccionados de fútbol colombianos. “Mi meta siempre ha sido defender los colores de Colombia. Yo quiero jugar siempre con Colombia” anota Josep Ramón sobre su sueño de jugar en los seleccionados colombianos.

Josep Ramón Masllorens Doria, aspira aportar su talento futbolístico que ha forjado jugando en diferentes clubes a nivel internacionales a las selecciones Colombia.