Ismael Chico se despide agradecido de una Balona en la que se hizo "hombre"

La Real Balompédica Linense ha confirmado este viernes que Ismael Flores Palomino [Ismael Chico] abandona la dirección deportiva y por consiguiente la entidad, información adelantada por Europa Sur el pasado día nueve del presente mes de junio. El protagonista, por su parte, dice adiós con una emotiva carta en la que recalca que llevará a la Balona siempre en su corazón, hace mención especial a los dos últimos presidentes, Alfredo Gallardo y Raffaele Pandalone y entiende que es "el momento de tomar otro derrotero" tanto en su vida como en la de su familia.

Ismael Chico había ejercido las funciones de director deportivo desde que en mayo de 2019 decidió colgar las botas y aceptar la oferta del entonces presidente, Raffaele Pandalone, para seguir vinculado al club, pero desde las oficinas.

El excentrocampista ya había comunicado al club su decisión irrevocable de dejar el cargo incluso antes de que se hiciese oficial la marcha del empresario italiano y la adquisición del accionariado de la entidad en su tatalidad por parte de Andrés Roldán, fundador y propietario de Football Impact.

Ismael Chico había explicado a su entorno que el desgaste de las últimas temporadas, pero muy especialmente el que le ha provocado la campaña que acaba de finalizar con el descenso albinegro a Segunda Federación, le empujaban a encaminar su actividad profesional lejos del fútbol.

El club, a través de sus redes sociales, ha comunicado lo siguiente:

“Por medio del presente queremos anunciar la no continuación de Ismael Flores “Chico” al frente de la parcela deportiva. Agradecer a nuestro eterno capitán el gran trabajo realizado para nuestra entidad, en el que, como hacía en el terreno de juego, se ha dejado cuerpo y alma”.

“Mucha suerte en el futuro”, le despide. “La Balona siempre será tu casa”.

El adiós del eterno capitán

Por su parte el exfutbolista ha publicado una carta en sus redes sociales a modo de despedida en la que pone especial énfasis en todo lo que ha significado la Balona en su vida personal. No hay que olvidar que el de La Atunara ha estado dos décadas vinculado al club, primero como futbolista y después en los despachos.

“Queridos aficionados, ha llegado la hora de decir adiós. Ha sido una decisión difícil pero la necesidad de enfocar mi vida hacia otros caminos me ha hecho plantearme mi continuidad en el club”, comienza.

“No ha sido sencillo, os lo aseguro, porque llevo a la Real Balompédica Linense en lo más hondo de mi corazón, donde seguirá hasta el último de mis días, pero creo que es el momento de tomar otro derrotero en mi vida y la de mi familia”, abunda.

“Dejo atrás veinte años de dedicación absoluta, dieciséis de ellos como jugador en los que me hice un hombre gracias a personas como Alfredo Gallardo y los entrenadores y los compañeros que tuve en todo ese tiempo”, recuerda el excentrocampista.

“Los otros cuatro han sido como director deportivo en los que he aprendido muchísimo de la mano de compañeros que serán amigos para toda la vida. He conocido alegrías y sinsabores que me han hecho madurar y siempre estaré agradecido a mi paso por la Balona”, subraya.

“Agradezco a Raffaele Pandalone la confianza que depositó en mí para que asumiera un cargo de la importancia de la dirección deportiva de la entidad y de esta manera seguir vinculado a ella”, recalca.

“Además, como linense y balono, también agradezco estos dos años en los que el equipo ha estado en una categoría tan difícil pero a la vez bonita de la Primera Federación, a la que espero que regrese cuanto antes”, desliza.

“En esta última etapa hemos vivido momentos muy complicados de los que conseguimos salir airosos hasta que esta temporada nos ha tocado vivir la amargura de un descenso”, reflexiona Ismael Chico.

“Tengo la certeza de que la próxima temporada será la del regreso a Primera Federación, aunque esa tarea será dura y necesitará del respaldo de todos. Yo no estaré, pero apoyaré desde la grada para que la Balona retorne a la categoría en la que debe estar por su centenaria historia”, finaliza. “Por ello espero que la gestión de Andrés Roldán y su equipo sea lo más fructífera posible y que la afición vuelva a vibrar como en los mejores momentos de su historia”.