La Balona inicia 2013 con un valioso 'mini-maratón' en casa

La Real Balompédica, que desde la llegada de Rafa Escobar al banquillo cuenta sus partidos en casa por triunfos, recibe este domingo 8 de enero (12:00) al Fuenlabrada, en el que será el primero de tres de sus próximos cuatro encuentros en un Municipal que cada vez empieza a tener más aspecto de estadio y que es donde reside buena parte de sus aspiraciones de permanencia. Esta vez, además, tendrán enfrente a un rival enrachado como visitante. Los albinegros cuentan con todo su arsenal y no es descartable que el técnico vuelve a recurrir al sistema sin nueve que tanto éxito le procuró en su desembarco en el cargo.

La Balona, lastrada de momento por el encuentro suspendido con Unionistas de Salamanca que retomará el día 18, pone en marcha este domingo un mes de enero que se antoja importantísim para su futuro. Los linenses, que cosecharon una derrota en sus últimos cinco duelos, jugarán tres de sus próximos cuatro compromisos (entendiendo como tal el del conjunto charro, del que ya han transcurrido 18 minutos) ante su afición y ahí es donde tienen que hacerse fuertes para eludir el descenso.

La otra batalla de este arranque de 2023, en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba, es de esas en las que los linenses tienen mucho que ganar y absolutamente nada que perder.

Ficha técnica Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Fran Morante, Jesús Muñoz, Connor Ruane; Antonio Moreno, Borja López, Álex Guti, Alhassan Koroma (Bobby Duncan, Joao Pedro); Yassin Fekir y Omar Perdomo. CF Fuenlabrada: Dani Hernández; Iribas, Sotillos, Juanma, Bolaño; Diamé, Enzo, Cubero, Iban Salvador; Fer Ruiz, Diego García. Árbitro: Germán Cid Camacho (Segovia). Los albiengros han firmado un triunfo y tres empates con este trencilla. Los madrileños dos derrotas y unas tablas en tres duelos en los que no han anotado un solo gol. Hora: 12:00 (Jornada 18ª -primera de 2023- en el grupo I de la Primera Federación. En directo por la plataforma de pago InSports TV). Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: El Fuenlabrada solo ha visitado a la Balona en una ocasión. Fue el 10 de septiembre de 2014 en el partido único de la segunda ronda de la Copa del Rey. Los albinegros vencieron 4-1.



El entrenador local cuenta con todos sus efectivos para este partido. Eso quiere decir que los albinegros recuperan a Yassin Fekir, Alu Koroma y Jesús Muñoz (aunque este último se desplazó) que fueron bajas en la visita a Majadahonda, donde los linenses conquistaron un empate que le permitió estar todas las vacaciones de Navidad fuera de los puestos del descenso del grupo I de la Primera Federación.

El míster como es habitual no desvela el once. Pero en jueves, en el amistoso con el Winterthur de la máxima categoría suiza (al que venció 2-0), arrancó sin un nueve puro. Puede que solo fuese un ensayo. Pero también que suponga una formulación de intenciones, toda vez que ya lo ha hecho en alguna oportunidad.

Rafa Escobar subraya que su plantilla ha entrenado “fenomenal” durante este periodo sin partidos y resta importancia a la trascendencia del mes de enero en el futuro de su equipo. “Queda muchísimo y esto va a dar todavía muchos vuelcos”, afirma el preparador cordobés. “Nosotros solo pensamos en el Fuenlabrada, hacerlo en el siguiente choque sería distraernos, invertir nuestro tiempo en cosas que ahora mismo no nos van a solucionar nada”.

El míster balono se muestra satisfecho con el paso adelante que están protagonizando algunos de los menos habituales y repitió un mensaje: “No vamos a fichar a nadie. Que esté la afición tranquila, tenemos muy buena plantilla. Sabemos que vamos a sufrir, pero vamos a lograr los objetivos”

“Es muy fácil firmar a Lucas Pérez [en referencia al exjugador del Cádiz contratado por el Dépor], pero nosotros no podemos hacerlo, no tenemos ese dinero”, insistió. “Con el presupuesto que tenemos contamos con muy buen equipo y esta plantilla va a lograr el objetivo y la caseta lo tiene claro: no se va a ir nadie y no va a venir nadie”.

“Todo el mundo habla del gol y nosotros lo que tenemos que hacer es lograr el equilibrio, ser muy fuertes en el apartado defensivo y aprovechar con goles las ocasiones que generemos”, reflexionó.