Balona, todo a una carta

Se avecina una tarde de sufrimiento. De infinito sufrimiento para los que sienten en blanco y negro. La Real Balompédica Linense se ganó una vida extra con su victoria del pasado domingo ante el Córdoba, pero, al menos de momento, solo eso. Los de La Línea visitan este domingo (16:00) a un rival directísimo, el Fuenlabrada. Una victoria podría catapultar a los de Víctor Basadre fuera de la zona de descenso, siempre en virtud de los resultados de AD Ceuta (que recibe al casi descendido Talavera) y Badajoz (que visita nada menos que al Rácing de Ferrol. Pero lo primero es que los albinegros hagan sus deberes. En caso contrario todas las cábalas quedarán reducidas a ojana.

La jornada del sábado no dejó buenas noticias para los balonos. Por un lado el Rayo Majadahonda, que mandaba 2-0, cedió un empate ante el Sanse (2-2). Los rayistas, que estuvieron virtualmente salvados durante un buen rato, se quedan en 44 puntos y tendrán que venir a por todas el próximo sábado al Municipal. Por su parte el conjunto de San Sebastián de los Reyes amplía a dos su renta sobre la Balompédica, lo que le mantiene en la pelea. Y más después de enjugar una desventaja de dos tantos.

Ficha técnica FC Fuenlabrada: Cranix; Sergio Cubero, Manu Lama, Álvaro García, Barbosa; Cristóbal Márquez, Srephen Buer, Fer Ruiz, Enzo Zidane, David Vilán y Diego García. Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Borja López, Jesús Muñoz, Connor Ruane; Masllorens, Nico Delmonte; Omar Perdomo, Yassin Fekir, Alhassan Koroma y Joao Pedro. Árbitro: Sergiu Claudiu Muresan Muresan, del colegio valenciano. Ha dirigidos en tres ocasiones a la Balona, todas fuera de casa, con un balance de dos empates y un triunfo. Hora: 16:00 (36ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Fernando Torres, en Fuenlabrada (Madrid). Antecedentes: Ésta es la primera vez que la Balona visita Fuenlabrada. En los dos encuentros -uno de Copa- de competición en los que se han cruzado estos dos rivales, ambos en La Línea, ganaron los albinegros

Tampoco es precisamente para tirar cohetes el triunfo de la Cultural sobre el Real Madrid Castilla (1-0), que coloca a los leoneses con 45, con lo que ya casi se puede decir que dejan de ser rivales directos del conjunto albinegro. Completo la oferta del sábado el empate entre Pontevedra y Unionistas (1-1).

Para la visita a Fuenlabrada que, como queda dicho, supone uno de esos a los que suele utilizar el desafortunado tópico de a vida o muerte, los balonos desplazaron este sábado, después de entrenarse, a veinte futbolistas. Las bajas son las mismas que las de la semana pasada, Fran Morante, Álex Guti y el británico Bobby Duncan. En el autocar se montaron también los canteranos, el linense Javi Méndez y el tarifeño Adrián Galindo.

Esto quiere decir que arribaron a la localidad madrileña: Alberto Varo y De la Calzada (porteros); Loren, Borja López, Jesús Muñoz, Connor Ruane, Papa Cámara, Nico Delmonte, Masllorens, Antonio Romero, Alu Koroma, Omar Perdomo, Toni García, Alhassan Koroma, Joel del Pino, Joao Pedro, Yassin Fekir, Gerard Oliva, Javi Méndez y Adrián Galindo.

En cuanto al once no parece probable que Víctor Basadre, que está tratando de hacer un bloque, incluya cambios en la alineación.

El entrenador balono asume que este choque es “de vital importancia” porque “con independencia de las cuentas que puedan echarse, volver a casa con tres puntos más sería un paso muy importante".

“Las cuentas siempre van a llegar. Yo creo que es posible que hasta la última jornada no se sepa quién vaya a descender. Ojalá seamos nosotros de los que lo tengamos claro de no bajar o, al menos, dependamos de nosotros en Ceuta para no caer a la Segunda RFEF. Para mí sería una opción positiva porque estaría en nuestra mano, pero el que dependa de otros en la última jornada lo va a tener más complicado”.

Basadre resalta los números de su rival en casa. “Como local es de los mejores de la liga así que debemos estar preparados para un partido duro, difícil, complicado, y de los que tienen muchísimo valor por la trascendencia de los puntos”.