La afición arropa al Fuenla antes de la finalísima con la Balona

El CF Fuenlabrada y su entorno también viven como una final (una finalísima según algunos medios) el encuentro que este domingo (16:00) le enfrentará a la Real Balompédica Linense. No es para menos. Los dos estarán en puestos de descenso cuando el árbitro haga sonar el silbato para el saque inicial. El club, que tenía garantizado el lleno en su ahora reducido aforo, convocó a los hinchas para la sesión preparatoria de este sábado y los aficionados no han dudado en acudir en buen número y mostrar su apoyo a la plantilla.

El C.F. Fuenlabrada sigue jugando con fuego, y para combatirlo a veces usa agua y, a veces, gasolina. Agua en casa, casi siempre (de hecho es el octavo mejor equipo como local del grupo I de la Primera Federación). Gasolina fuera, en el 90% de las ocasiones: es el segundo peor de entre los 20 después de haber ganado en uno solo de los últimos once desplazamientos, en lo que ha sumado diez derrotas.

Además de los partidos en ruta, el acierto con el marco contrario es una de las grandes rémoras del Fuenla. Ha metido 29 goles en 35 partidos (0,83 de promedio). Solo el San Sebastián de los Reyes (26) acreditaba al final de la pasada jornada peores registros.

Ahora toca volver al Fernando Torres para un duelo que dobla su trascendencia por cuando la Balompédica es un rival directo.

Conscientes de la importancia de estos tres puntos, el club ha querido que la afición esté muy cerca del equipo. Para ello ha desarrollado dos iniciativas. Primero, un vídeo que publicó en las redes sociales con un mensaje de los jugadores. Segundo, abrir el entrenamiento de este sábado a el público, que ha respondido y han acudido a la última sesión de la semana para insuflar ánimos a una plantilla que los necesita. El resultado de estas acciones ha sido claro: no hay entradas. Todo vendido para ser testigos de un capítulo más de la pelea o de un punto casi final.

El entrenador, Alfredo Sánchez no tendrá a todos para ir a por los tres puntos. Las sanciones le dejan con dos bajas muy importantes, una arriba y otra atrás. No estará Alejandro Sotillos, cuya ausencia podría ser previsiblemente cubierta por Manu Lama. La otra es la de Ibán Salvador, que se pierde el duelo tras ver su decimoquinta amarilla. Su sustituto no es tan previsible como en el caso de Sotillos. Alfredo podría optar por Santi Jara, por Fer Ruiz, Vilán o incluso Enzo, que lleva tiempo sin contar con demasiados minutos.

En la plantilla de los kirikos militan el jugador del filial Aaron Sánchez, hijo del exfutbolista balono Sánchez Candil, Manu Lama, cuyo padre es Manolo Lama, conocido periodista deportivo de la Cadena Cope y Enzo Zidane, hijo del exinternacional francés Zinedine Zidane, exjugador y extrenador del Real Madrid.

“En lo que se refiere a puntos la Balona está como nosotros, ha ganado un partido después de diez y por eso se encuentran en una situación parecida a la nuestra", valoró el entrenador local. “Vendrán con ganas después de ganar al Córdoba, con esa ansiedad de ganar los tres puntos y nos pondrá las cosas difíciles”

