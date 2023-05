Aaron Sánchez: de casta le viene al rival

Aaron Sánchez cumplió el miércoles 20 años. El centrocampista, que sido citado en tres ocasiones, apenas ha jugado un partido completo con el Fuenlabrada en Primera Federación, al margen de un buen número de amistosos. Nacido en Madrid, el partido del próximo domingo (16:00) ante la Real Balompédica Linense tiene para él unas connotaciones muy especiales... que pasan desapercibidas hasta para el conjunto fuenlabreño. “Por curiosidad, ¿por qué queréis entrevistar a Aaron?” preguntan, de hecho, desde el gabinete de prensa de la entidad. La respuesta es bien fácil. El mediocentro es hijo de Ángel Sánchez Candil, que vistió la camisola del equipo de La Línea en la campaña 1980-81, mientras cumplía el servicio militar. El tiempo suficiente para dejar huella entre muchos aficionados. “Anda y que no me ha hablado veces mi padre de aquella temporada”, asegura el chaval.

“El siempre me ha hablado mucho de La Línea, de la Balona y de todo lo que significó para él”, recalca el centrocampista. “Que todo el mundo le trató muy bien y además siempre me decía que coincidió con un futbolista, Alberto Torremocha, que no entendía por qué no había llegado a una categoría superior”.

Tanto es así que Aaron Sánchez conoce la ciudad porque “más de un verano” acompañó a su padre en alguna visita estival. “Recuerdo que alguna vez incluso entramos en el estadio, porque él quería volver a verlo. Nos trataron fenomenal”.

“Bueno, además aprovechábamos para almorzar por allí, que mi padre siempre decía que se comía de maravilla y para saludar a gente que él conocía”, abunda.

Al margen de sentimentalismos, el duelo entre Fuenla y Balona tiene carácter de finalísima en la pelea por la salvación. “La sitaución es la que es. Los dos equipos tenemos que sacar los puntos sea como sea. Ya no hay tiempo de hacer más cálculos ni de nada. Hay que ganar o ganar. No hay más” comenta Aaron Sánchez, que suma su segunda temporada en la cantera del Fuenla, a la que llegó tras pasar por el juvenil del Marbella y por el Santa Ana madrileño.

“Todos somos conscientes de que se trata de un partido especial”, reflexiona en voz alta “Como todos se vive con la máxima ilusión, pero sobre todo con muchas ganas de que llegue y de sumar los tres puntos sea como sea, porque después solo quedarán dos jornadas, muy poco margen de maniobra".

“A estas alturas en la caseta ya no hay veteranos ni jóvenes, somos todos un equipo”, garantiza. “Yo llevo dos años en el club y siento los colores. Lo que quieres es que el equipo lo haga lo mejor posible. Si es contigo, pues mejor. Pero si no puede ser, pues apoyar desde fuera y estar preparado por si el entrenador cree oportuno contar contigo”.

De la Balona comenta: “Sabemos que es un equipo fuerte, al que la clasificación no hace justicia y ante el que no cabe ningún tipo de confianzas. Si queremos ganar, tanto ellos como nosotros, tendremos que ir al cien por cien”.