El delantero jerezano de la Real Balompédica Linense Javi Forján sufre rotura del menisco externo de la rodilla de la pierna derecha y estará en el dique seco por un periodo aún por determinar, aunque es muy improbable que reaparezca antes de enero.

El delantero, que aceptó jugar el pasado domingo a pesar de tener fuertes dolores en la articulación, está pendiente de una visita a Sevilla para que sean los médicos de la Mutualidad los que determinen si debe pasar por el quirófano u optan por un tratamiento conservador, decisión de la que dependerá en buena medida el tiempo que debe permanecer inactivo.

Cuarta baja de larga duración para la Real Balompédica. A las ausencias ya conocidas de Koroma, Luis Alcalde e Igor Martínez se suma ahora la de Javi Forján, que ya desde la pretemporada viene arrastrando problemas y que definitivamente debe parar. El pasado lunes le fue realizada una resonancia y los galenos han comunicado a la entidad que lo que parecía un desgarro es una rotura parcial del menisco.

La entidad ya está realizando las gestiones para que el futbolista pueda visitar cuando antes la Mutualiad y que el traumatólogo de la misma sea quien decida qué postura tomar, pero lo que está claro es que su presencia en los próximos compromisos queda descartada.

El exbalono David Zamora, guardameta de la UD Los Barrios, sufrió el pasado 15 de septiembre una lesión muy similar. Después de descartar otras opciones fue intervenido el 25 del pasado mes de octubre y el pasado sábado llevó a cabo los primeros ejercicios de rehabilitación. Los gualdiverdes no esperan contar con él hasta que se reanude la competición en el mes de enero.

Pito Camacho, cada vez más cerca de parar

La de Forján no es la única adversidad con la que cuenta el entrenador balono. Pito Camacho, que también se prestó a jugar contra el Badajoz a pesar de no estar en las mejores condiciones, vuelve a no poder entrenarse con sus compañeros debidos a sus problemas musculares en la cara posterior del muslo.

A la espera de que se produzca un nuevo milagro de los que suele protagonizar, parece muy poco probable que pueda alinearse el sábado ante el Sevilla Atlético. El cuerpo técnico y el jugador empiezan a valorar la posibilidad de que tenga que parar temporalmente y no volver a competir hasta que esté totalmente restablecido de sus dolencias.

En caso de confirmarse la ausencia de Pito Camacho, la Balompédica afrontaría el duelo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros con cinco bajas, por lo que tendría que volver a contar con canteranos para elaborar la relación de convocados.