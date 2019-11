Varios jugadores de la primera plantilla de la Real Balompédica Linense aceptaron este domingo entrar en la convocatoria y jugar más o menos minutos frente al Badajoz a pesar de que sus condiciones físicas lo desaconsejaban. Uno de ellos fue el ariete jerezano Javi Forján, que apenas había podido entrenarse con plenitud la semana previa al choque con el Badajoz, pero que saltó al campo en el último tramo para echar una manita a sus compañeros.

Pero eso no quiere decir que se haya restablecido de sus problemas musculares. Más bien todo lo contrario. Este lunes el punta se sometió sometido a una resonancia. Hasta que no se conozcan los resultados de la misma no se sabrá si está en condiciones de jugar frente al Sevilla Atlético.