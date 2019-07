Javi Forján tendrá que esperar para vestirse de corto como jugador de la Real Balompédica Linense esta pretemporada. El delantero, que adolece unas molestias en la rodilla derecha, estará en el dique seco unos días (entorno a una semana) para luego sumarse al grupo que comanda Jordi Roger. El ariete, que también sufrió una lesión el pasado verano con la UD Los Barrios, se ha perdido los tres primeros amistosos con los balonos. Él se siente “bien” y espera volver lo antes posible.

El ariete de la Balona, una de las incorporaciones más esperadas del verano, empieza con mal pie su etapa en La Línea. Forján se duele de la rodilla derecha, algo que le ha impedido debutar esta pretemporada. Tres amistosos en casi dos semanas de trabajo que se ha perdido el de La Barca de la Florida, los mismos que llevan los aficionados linenses sin poder ‘descubrirle’ .

Esta situación no es nueva para el futbolista, ya que el curso pasado afrontó algo similar en Los Barrios. El atacante fichó por los gualdiverdes en verano y trabajó con normalidad hasta que, en pleno agosto, se lesionó en un amistoso contra el CD San Roque. El atacante ex del Albacete se fracturó un dedo del pie, que le mantuvo apartado del fútbol durante un mes y le hizo perderse las dos primeras jornadas de liga. Eso no le impidió regresar en plena forma y marcar 25 goles para erigirse como el pichichi en el grupo X de Tercera.

Forján afronta con optimismo y buena cara esta nueva conyuntura, que le hace retrasar su debut con el número 20 de la Balona a la espalda. Él se siente “bien”, pese a no poder ejercitarse con normalidad junto al resto de compañeros, y confía en estar “de vuelta” la próxima semana. Este periodo de inactividad le supondrá perderse el duelo que los albinegros disputan este viernes ante el Europa de Gibraltar (como parte del XI Trofeo Real Balompédica Linense).

El exdelantero de la Unión, pretendido por la Balompédica y deseado por su afición, desembarcó en Balompédica casi por sorpresa, tras haber estado atado por los de La Línea desde marzo. El ariete, que comparte posición sólo con Pito Camacho (de momento), encara la recta final de temporada como una contrarreloj. El objetivo de Forján es alcanzar el ritmo de competición de sus compañeros cuanto antes.

La imagen de Forján sentado en el banquillo tiene fecha de caducidad. El delantero volverá a la normalidad la próxima semana, o eso se espera, y se unirá al grupo a casi dos semanas para el comienzo de la liga en el grupo IV de Segunda, con la visita al Villarrobledo el próximo 25 de agosto.