La Real Balompédica Linense se ha propuesto acabar la próxima temporada con una de sus asignaturas pendientes: contar con un filial senior. El ahora director deportivo Ismael Chico y el team manager Carlos Guerra pusieron las primeras piedras y acabaron por señalar a Pedro García como el hombre ideal para dirigir a esa plantilla. El de Tahivilla, un enamorado confeso del equipo de Línea afronta el reto con enorme entusiasmo y muy consciente de cuáles son sus objetivos, pero al mismo tiempo pide paciencia a la afición. “Que nadie se vaya a creer que a los tres días de comenzar a entrenar ya van a empezar a salir jugadores para el primer equipo, este es un proceso que necesita de que los jugadores maduren”, advierte.

Pedro García ya vivió su primera experiencia como entrenador. Ascendió a la Unión Deportiva Tarifa de la Segunda a la Primera Andaluza tras una campaña casi inmaculada, pero después de once jornadas ambas partes optaron por el divorcio.

Desde que se produjo su nombramiento el técnico del filial balono –que comenzará su andadura en Tercera Andaluza– el preparador ha dedicado su tiempo a ver fútbol. Con especial atención a los juveniles de Atlético Zabal y Balona, de los que saldrán la mayor parte de los integrantes de ese equipo, pero también a otras escuadras de la zona. “Después llegarán jugadores de fuera, que traerá el presidente, que posiblemente se entrenen con el primer equipo, pero jueguen con nosotros”, matiza.

“Nuestra idea es que los chavales vayan mejorando y al mismo tiempo ir subiendo escaloncitos para que puedan ser competitivos en cualquier categoría”, detalla.

Queremos llegar cuanto antes a Primera Andaluza, esta temporada salimos pensando en ser primeros"

“Queremos llegar cuanto antes a la Primera Andaluza, esta temporada tenemos que salir pensando que hay que quedar primero, pero siempre teniendo en cuenta que el verdadero objetivo es que los futbolistas puedan ser útiles en un tiempo razonable para la primera plantilla”, abunda.

“Estoy convencido de que vamos a conseguir que los jugadores de la zona entren en el primer equipo, pero también que a corto plazo es complicado”, reflexiona. “Otra cosa son los sub-23 que vengan de fuera, que lo hacen con otros objetivos, con otra exigencia”.

“Yo soy un empleado del club, el entrenador del filial y además de los éxitos deportivos, mi trabajo es que los futbolistas crezcan para que puedan jugar en Segunda B”, desliza Pedro García, que aún tiene pendiente la reunión con el primer entrenador, Jordi Roger, para determinar las líneas de trabajo que marcarán su relación.

Pedro García sostiene que no se deben establecer comparaciones entre los jugadores de su etapa que llegaron a La Línea desde Tarifa (a los que este periódico rebautizó como La Quinta del Guzmán) y los actuales. “Igual nosotros con 19 años estábamos preparados para jugar en Tercera, porque no había otra cosa que el fútbol, pero los chavales de ahora necesitan madurar un poco más y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, para hacerles mejorar y para que comprendan que las cosas cuestan, que hay que sacrificarse”, dice.

El exfutbolistas no oculta su alegría por regresar a la que fue su casa: “La Balona es el equipo más importante del Campo de Gibraltar, pero no solo se trata de eso, sino de lo que significa para mí”.

“Igual la gente no se acuerda ya, porque afortunadamente ahora todo es muy diferente, pero me tocó vivir unos momentos muy delicados en la Balona, aquellos años que ahora parecen que no existieron, en los que no se cobraba... aún me pregunto si no nos hubiésemos salvado en Sanlúcar el año de Manolo Cruz si hoy seguiría existiendo el club tal y como lo conocemos...”, rememora.

“Pero a pesar de eso lo que yo recuerdo es que fue el club que me lanzó, el que me dio la oportunidad de jugar en Tercera, que y siempre le estaré agradecido, así que volver allí significa mucho”, abunda.

El filial balono comenzará su pretemporada en torno al 20 de agosto prácticamente coincidiendo con el comienzo de la competición de Segunda B. La liga en Tercera Regional arranca en la última semana de septiembre o la primera de octubre.