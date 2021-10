La Balona estrena la sesión matinal con un duelo inédito

La Real Balompédica Linense busca este domingo (12:00, en directo por Footters) en el Municipal de La Línea un triunfo sobre una UE Andorra en racha que le permita auparse de nuevo a la zona noble de la clasificación y, lo que es hasta más importante, rendir homenaje al exfutbolista albinegro Juan Antonio García León, fallecido este viernes. El partido carece de antecedentes, por cuando estos equipos nunca se vieron las caras. Los locales afrontan el encuentro con las bajas de Alhassan Koroma, Coulibaly, Jáuregui e Iván Martín, pero por el contrario Fito Miranda se estrena en una convocatoria en la que vuelve a estar el canterano Alejandro Castilla y a la que regresan después de su periplo internacional Alu Koroma y Jeremy Saygbe. Antoñito se perfila como única novedad en la formación inicial.

Primera matinal de la temporada para una Balona a la que siguen lastrando las lesiones, aunque recupera a dos de sus internacionales, Alu Koroma y Jeremy Saygbe y que por fin tiene la oportunidad de ver debutar a Fito Miranda, uno de esos jugadores que está llamado a marcar las diferencias y al que los aficionados aún no han podido ver en acción.

Los albinegros afrontan uno de esos partidos de su liga, de los que deben servirle para seguir acumulando puntos para espantar el descenso, al que llegan después de sumar cuatro puntos de los últimos seis, de igualar en San Fernando tras ir perdiendo y en medio de un ambiente mucho más calmado que el que ha precedido a sus últimas contiendas. Hasta el punto de que el burkinés Bandaogo acabó pidiendo perdón a sus compañeros por haber estado demasiado disperso y se ha comprometido a ayudar más a lograr el objetivo. Todo lo que sea sumar...

Ficha técnica Real Balompédica: Nacho Miras; Loren, Fran Morante, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Masllorens, Chironi; Alejandro Martínez (Óscar Arroyo), Antoñito, Dorrio y Gerard Oliva. UD Cornellá: Lucas Anacker, Andrada, Rulo, Mancuso, Eloy Gila, Dorca, Sascha, Zalaya, Moha, Pipo y Carlos. Árbitro: Alejandro Lucena Perdomo (Las Palmas de Gran Canaria). En enero de 2020 dirigió un Balona, 0-Mérida, 0. No arbitró nunca al conjunto catalán. Hora: 12:00 (Octava jornada en el grupo II de la Primera RFEF. En directo por Footters). Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: El de este domingo será el primer encuentro oficial entre la Balona y el Cornellá.

La sesión del sábado solo sirvió para confirmar las cuatro bajas ya anunciadas en el equipo de casa (Alhassan Koroma, Aly Coulibaly, Iván Martín e Ignacio Jáuregui) lo que lleva al técnico a incluir en la convocatoria a dos jugadores del filial, Alu Koroma, que a todos los efectos parece ya futbolista del primer equipo, y Alejandro Castilla, que debutó en Copa y que ha sido reclutado en los tres últimos compromisos.

Lo más llamativo es que por primera vez desde que arrancó la competición estará en el banquillo Fito Miranda, uno de los fichajes estrellas del verano, si no el que más, con el que el técnico pide paciencia porque “viene de una lesión larga, hay que darle minutos poco a poco para que vaya acumulando y cogiendo la forma”.

En cuando a la alineación, todo indica que la principal novedad será la presencia de Antoñito en lugar de Coulibaly. Aunque no hay que descartar del todo una segunda variante: que entre en el once Óscar Arroyo en el lateral y Loren juegue como atacante, en detrimento de Leandro Martínez o que éste deje directamente el puesto a Fito Miranda. No parece que entre en los planes del entrenador dar entrada desde el comienzo al arrepentido Abdoul Bandaogo.

Romerito, que confiesa que le gustaría poder disponer en alguna ocasión de la totalidad de su plantilla, destaca de su enemigo de este domingo que basa gran parte de su potencial “en la parte de arriba. Es un rival difícil que como todos tiene sus debilidades, que nosotros intentaremos aprovechar”.

El técnico entiende que sería “fundamental” una victoria no solo por lo que supondría enlazar tres jornadas sin perder y el reflejo que eso tendría en la clasificación “sino porque la clave para alcanzar la permanencia es hacerse fuertes en el Municipal”.