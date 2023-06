La Copa de África del 2024 deja de ser una amenaza para la Balona

El jugador de la Real Balompédica Linense Alu Koroma, que fue titular y disputó los noventa minutos, no pudo evitar la derrota de su selección, Sierra Leona, a manos de Nigeria en el encuentro de la quinta jornada de la fase de clasificación para la Copa de África que se disputó este domingo en el Complejo Deportivo Samuel Kanyon Doe, en Paynesville (Liberia). Un resultado que deja a los Leone Stat sin opciones matemáticas de estar en la fase final, que se desarrollará en Costa de Marfil entre enero y febrero de 2024 y que salvo sorpresa mayúscula clasifica a Nigeria, que tiene al rival más débil en la última y definitiva jornada.

Alu Koroma -y por ende su hermano Alhassan, aunque esta vez no estuviese en la convocatoria- no estarán en la fase final de la Copa de África, que se celebrará en 2024 por mucho que su nombre oficial sea 2023. Una mala noticia para Sierra Leona y también para los dos futbolistas, pero no tanto para la Real Balompédica. Los hermanos Koroma tienen contrato en vigor con los albinegros y, caso de cumplirlo en Segunda RFEF, la Balona no perderá a sus dos efectivos en plena competición durante los alrededor de 40 días que supone la concentración previa y la participación en la competición de su continente.

La presencia de Alu y Alhassan Koroma en la selección ha pasado factura en varias ocasiones a la Balompédica. En septiembre de 2022 el segundo de ellos sufrió una sobrecarga durante un partido en Marruecos con la República del Congo que le apartó varias jornadas de la competición doméstica. Y el pasado mes de marzo, con el equipo albinegro jugándose la permanencia en Primera RFEF, el conjunto de La Línea se vio obligado a prescindir de ellos durante dos semanas como consecuencia primero de su participación en dos encuentros internacionales en Marruecos y, después, de un controvertido viaje de regreso que se prolongó mucho más de lo esperado. Aquella situación provocó incluso que la entidad de La Línea anunciase que había elevado una protesta a los organismos internacionales a través de la Federación Andaluza.

En contra de la creencia popular, la Balompédica no percibe compensación alguna por la presencia de sus jugadores con la selección. En algunos casos (sucede, por ejemplo, con algunos futbolistas de Gibraltar) se establece en el contrato una cláusula de compensación entre el club y su pupilo, que en este caso no existe.

El partido entre Sierra Leona y Nigeria tuvo mucha más emoción de lo previsto y por momentos llegó a recordar la proeza de 2020 cuando el combinado de los hermanos Koroma logró empatar con uno de los rivales más potentes de su continente (4-4).

Osimhen colocó el 0-2 y parecía que los visitantes tenían resuelta la contienda, pero los locales recortaron diferencias antes del intermedio por medio de Mustapha Bundu y poco antes del 90' llegó el empate por medio de Augustus Kargbo. Después de una prolongación que ha provocado infinitas muestras de malestar en Sierra Leona, llegó el 2-3 en el 96' y fue materializado por Kelechi Iheanacho.

En esta quinta jornada Guinea venció 0-1 a Santo Tomé por lo que la clasificación queda encabezada por Nigeria, con 12 puntos; Guinea es segunda con 10; Sierra Leona ocupa la tercera posición con cinco y cierra Santo Tomé con uno.

Sierra Leona visitará a Guinea Bissau y Sierra Leona recibirá a Santo Tomé en la última jornada de esta fase de grupos, prevista para la primera semana de septiembre. En caso de seguir vistiendo de albinegro, la Balompédica si podría perder a sus dos futbolistas para esa ventana FIFA.