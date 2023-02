Cipri deja la Balona y ficha por el Europa de Gibraltar

El delantero linense afincado en Guadiaro José Antonio Ojeda Delgado [Cipri] abandona la disciplina de la Real Balompédica Linense para enrolarse en el Europa FC, el actual segundo clasificado de la fase por el título de la National League de Gibraltar. El atacante, que la próxima temporada ya no gozará de la condición de sub-23, ha solicitado la baja al conjunto de La Línea aduciendo cuestiones económicas y el club le ha abierto las puertas.

Cipri era jugador del filial de Segunda Andaluza de la Balona hasta el pasado fin de semana. Su marcha no hubiese sido noticia de no ser porque el 16 de octubre Alberto Monteagudo le brindó la oportunidad de debutar en Primera Federación en el encuentro que los albinegros disputaron con el Sanse, porque desde entonces se entrenaba con regularidad con la primera plantilla y porque tras la marcha de Nacho Heras al Recreativo de Huelva los atacantes de las categorías inferiores optaban a tener más oportunidades.

El pasado fin de semana Rafa Escobar se decantó por desplazar a Alcorcón al delantero tarifeño del filial Adrián Galindo. Haya o no relación entre ambas circunstancias, lo cierto es que un día después Cipri solicitó la baja a una entidad que, en palabras de su presidente, Raffaele Pandalone, no ve justo tener en su seno a ningún canterano que no quiera formar parte del proyecto.

“Debuté y en el siguiente partido, ya con Escobar, fui convocado; pero desde entonces solo entrenaba, que ya sé que es un premio y jugaba con la Balona B, que es como si fuese mi familia”, explica el futbolista.

“Yo había dejado mi trabajo por entrenarme con el primer equipo pero después de tres meses necesito llevar ingresos a casa y la Balona no me ofrecía siquiera cubrir algunos gastos, así que me llegó la oferta de Gibraltar", detalla Cipri.

"La decisión no fue fácil y lo tuve que consultar al final no la pude rechazar, no solo por el apartado económico, sino también porque allí puedo crecer como futbolista”, agrega.

“Me marcho muy contento porque he aprendido muchísimo de mis compañeros, he disfrutado lo que supone formar parte de un equipo profesional y tuve de la oportunidad de debutar con el equipo y en el estadio de mi pueblo, que es algo que me quedará para siempre”, recalca el atacante.

“Solo puedo darle las gracias al club por confiar en mí y por todo lo que me han ayudado, pero a veces no te queda otra que mirar por los intereses propios”, concluye.