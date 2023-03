La Balona, a derrotar a los elementos

La Real Balompédica Linense va ensanchando el nivel de sus retos. Los albinegros visitan este sábado (17:00) nada menos que con seis bajas al Celta B, el mejor equipo desde noviembre en el grupo I de la Primera Federación. Los de La Línea, con la amenaza del pozo de la zona de descenso cada vez más cerca, recurren a cuatro canteranos para completar una convocatoria cogida con hilos.

Una victoria en las últimas nueve jornadas -es decir, el mismo balance con el que arrancó la temporada- y tres duelos consecutivos en los que la portería no ha quedado a cero han empujado a la Balona a una situación muy delicada de la que parecía haberse escapado. Tanto que a estas alturas ya no se puede tener en cuenta la entidad ni la marcha del rival: todos los partidos son oportunidades para alejarse de la quema. Igual es un poco prematuro para emplear ese término, pero si no son finales, se parecen y mucho.

Ficha técnica Celta B: Ruly García; Javi Rodríguez, Javi Domínguez, Gael Alonso, Iván López; Tincho; Hugo Sotelo; Martín Calderón; Miguel Rodríguez, Lautaro y Hugo Álvarez Real Balompédica: Alberto Varo (De la Calzada); Loren, Fran Morante, Nico Delmonte, Connor Ruane; Antonio Romero, Masllorens; Toni García, Omar Perdomo, Yassin Fekir y Joao Pedro. Árbitro: Alberto Fuente Martín (Castro Urdiales -Cantabria-). Es la primera vez que dirige un encuentro al conjunto de La Línea. Hora: 17:00 (Trigésima jornada en el grupo I de Primera Federación. En directo por la plataforma de pago InSports TV). Estadio: Barreiro, en Vigo. Antecedentes: La de este sábado es la primera visita de la Real Balompédica al filial del Celta.

La expedición albinegra partió muy temprano este viernes para hacer frente en autocar a unos 925 kilómetros en un desplazamiento que se prolongó incluso un poco más de lo previsto. Faltaban en la lista de pasajeros Jesús Muñoz y Álex Guti, lesionados; Bobby Duncan, enfermo y Borja López, que apenas una horas de que el autobús comenzase la marcha había celebrado su paternidad.

Eso, sin olvidar a los hermanos Alhassan y Alu Koroma, a los que la desidia de la Federación de Sierra Leona ha impedido regresar a tiempo después de participar el pasado domingo en un encuentro de clasificación para la Copa de África contra Santo Tomé y Príncipe que se jugó... en Agadir (Marruecos). La situación ha provocado que la entidad que preside Raffaele Pandalone haya presentado una protesta formal ante organismos internacional al verse vulnerados sus derechos.

A los 15 futbolistas del primer equipo que completan el viaje se suman cuatro canteranos. Tres ya son habituales: Javi Méndez, Fran García y Adrián Galindo. Y uno se ha sumado a la lista, el defensa central linense José Carlos López Orozco [José Carlos] de quien los que le ves habitualmente jugar destacan su pundonor.

En el once tampoco es que haya para grandes experimentos. Una de las grandes dudas es si con Alberto Varo ya totalmente restablecido el meta taraconense recuperará la titularidad o el míster mantendrá en el marco a Ángel de la Calzada.

Escobar, que sostiene que en su caseta hay confianza a pesar de los tres últimos marcadores, entiende que el Celta B es “el equipo que mejor juega al fútbol” del grupo. “Puede que no tenga la mejor plantilla, la de mejores nombres, pero es un equipo muy vistoso para el aficionado”.

El míster resta importancia al hecho de que el duelo se dirima en las instalaciones de Barreiro y no en Balaídos, donde el filial celtiña venía escenificando sus partidos en casa últimamente. “Nos hubiera dado igual uno que otro, me han hablado maravillas de la Ciudad Deportiva”, recalca.“Nos va la vida en este partido”, sentencia el cordobés, que no ve un problema en que su equipo haya encajado goles las tres últimas semanas. “Debemos exhibir mucha personalidad, el Celta puede sufrir si no tiene el balón. Cuenta con jugadores muy ofensivos que buscan mucho campo contrario, si robamos y salimos podemos hacerles mucho daño”.