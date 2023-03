La Balompédica, con seis bajas para la visita al Celta B

La Real Balompédica iniciará a las 6:30 de este viernes su desplazamiento a Vigo, donde el sábado (17:00) se enfrenta al Celta B, con seis bajas en sus filas: las de Alhassan y Alu Koroma, que no han regresado de su concentración con Sierra Leona, Jesús Muñoz y Álex Guti, ambos lesionados, Bobby Duncan, enfermo, y la de Borja López, que este jueves ha sido padre. Es decir, no solo no recupera a ninguno de los que se perdió el último duelo, sino que además se une Borja López.

Los de La Línea harán frente al encuentro, de la trigésima jornada en el grupo I de la Primera Federación, con quince futbolistas de la primera plantilla. Ante esta adversidad el técnico albinegro, Rafa Escobar, ha incluído hasta cuatro canteros en la lista de viajeros. A los ya habituales Fer García, Javi Méndez y Adrián Galindo, se suma en esta oportunidad el central linense José Carlos López Orozco, que habitualmente juega en el filial.

La convocatoria elaborada por Rafa Escobar la componen: Alberto Varo y Ángel de la Calzada (porteros); Loren, Fran Morante, Papa Cámara, Nico Delmonte, José Carlos, Connor Ruane; Toni García, Omar Perdomo, José Masllorens, Antonio Romero, Fer García, Joel del Pino, Javi Méndez, Yassin Fekir, Joao Pedro, Gerard Oliva y Adrián Galindo.