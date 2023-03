Rafa Escobar: "En la situación que estamos no podemos regalar nada"

Rafa Escobar, entrenador de la Balona, valoró el trabajo que hizo su equipo a pesar de la derrota ante el Castilla. "Hicimos un buen partido en líneas generales. Cuando estábamos cogiendo los dos equipos las directrices, Arribas se saca una genialidad. Nos quedamos cinco-ocho minutos en shock pero el equipo se planta bien, vuelve a generar juego y ocasiones y en una de ellas, en una buena combinación, nos volvemos a meter el partido. Creo que hicimos una muy buena primera parte ante un grandísimo rival", destacó el preparador.

"Teníamos que corregir un par de cosas en el descanso, que lo comentamos, y en la segunda parte, en la situación en la que estamos no podemos regalar nada. No estaba ocurriendo nada en el partido y volvía a suceder lo mismo que en la primera parte. En una acción infantil y sobre todo desafortunada regalamos el balón, que le llega al jugador diferencial, que no ha perdonó. Y a partir de ahí fue complicado porque teníamos que volver a meternos en el partido. Lo intentamos y creo que lo conseguimos, pero no estuvimos acertados de cara al gol", explicó el técnico.

El entrenador albinegro habló sobre los dos canteranos que entraron de refresco. "Teníamos que buscar soluciones y mover un poco al equipo. Hicimos un desgaste fantástico en los primeros 60 minutos y necesitábamos gente de refresco, con savia nueva. Creo que tanto Fernando (García) como Adrián (Galindo) nos dieron esa frescura. Al final nos quedamos con línea de tres para abrir bien el campo y buscar centros al área. Tuvimos nuestras ocasiones pero no estuvimos acertados", indicó.

"Estamos en una situación delicada, todo eso suma y te aprieta. Y cuando tienes que tener clarividencia y claridad en los pases, esa mochila que llevamos encima se nota. Pienso que el aficionado se tiene que ir satisfecho del juego de su equipo. Estamos tristes por no poder ofrecerle una victoria. Tenemos que seguir, quedan nueve partidos y no nos vamos a dar por vencidos porque esta es la línea a seguir", destacó Escobar.

Para el técnico balono su equipo hizo "un buen trabajo defensivo a lo largo de 90 minutos al mantener a raya a jugadores de la talla de Peter, Álvaro Rodríguez o Arribas ,era tener una concentración a un nivel altísimo".