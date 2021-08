Andrés García es -al menos de momento, tras la aparición fugaz del cadete Antonio Canilla- el único superviviente de la cantera que sigue ejercitándose con la primera plantilla de la Real Balompédica Linense. El entrenador, Antonio Ruiz Romerito –como ya hicieron sus últimos predecesores en el cargo- le ve cualidades e incluso le está concediendo minutos en los últimos amistosos. El centrocampista de Algeciras, tutelado como era previsible por Antonio González [Antoñito], es consciente de que con Aly Coulibaly, Abdoul Bandaogo y José Ramón Masllorens en el plantel no lo tiene fácil para dar el salto en el presente curso, pero garantiza “trabajo en cada entrenamiento” y no rendirse en ningún momento.

El canterano, de 21 años, es un ejemplo para el resto de la chavalería. Destaca por su conocimiento del juego, algo nada habitual en los proyectos de futbolistas de su edad. Y por otras cualidades que se está perdiendo, especialmente entre los jugadores en formación: la paciencia y la humildad. Es miembro del filial de la Segunda Andaluza y lo asume con toda naturalidad. Es más se refiere a "nosotros" cuando habla del equipo B.

Andrés García dio sus primeros pasos en el balompié en el Sporting de Algeciras, del que pasó al Andalucía y más tarde, al Salesianos. Su penúltima temporada en el juvenil del histórico conjunto algecireño no le dejó un buen sabor de boca y se sumó a la Balona, en la que ya afronta su cuarta temporada. Su crecimiento es incuestionable, acumula amistosos en los últimos veranos y en el presente ya suma media hora sobre el césped, nada menos que ante el Cádiz y el Granada CF.

Este verano Romerito le ha señalado, a pesar de que existe overbooking en su demarcación, como el chaval de la cantera a seguir, al margen de la Armada Africana que componen Alusine Korona, Djandi o Cham, los otros jugadores presumiblemente del filial que también se ejercitan con el conjunto de la Primera RFEF.

“Cuando acabé en Salesianos tenía un contacto en la Balona, me vine y no puedo estar más contento”, explica el jugador. “Soy consciente de que en mi puesto hay muy buenos jugadores, pero soy paciente, la idea es seguir aprendiendo, trabajar todo lo que pueda y estar preparado por si llega la oportunidad”.

“Romerito está muy pendiente de mí, es muy amable, siempre me está dando consejos”, comenta Andrés García, que se desenvuelve como pivote defensivo, aunque en su etapa de formación jugó como central y el lunes, ante el conjunto nazarí, lo hizo de manera accidental de lateral diestro. “Soy un jugador posicional, defensivo, al que le gusta robar y jugar fácil, trato de ganar balones aéreos y ser útil a los compañeros”, se define.

El mediocentro tiene una comprensible relación muy estrecha con Antoñito, con quien a diario realiza el viaje de ida y vuelta desde Algeciras. “El siempre me está dando consejos, pero en ese apartado me puedo considerar un afortunado, porque el vestuario es una familia, todos me tratan como uno más y me ayudan”.