La Balona desconoce cuándo regresarán Alhassan y Alu Koroma

La Real Balompédica Linense no sabe a estas alturas de semana si podrá contar con los hermanos Alhassan y Alu Koroma en el encuentro de la trigésima jornada del grupo I de la Primera Federación que le enfrentará en Barreiro (Vigo) al Celta B. El motivo es muy sencillo: a la hora de redactar esta información no existe certeza de cuándo regresarán a La Línea los dos futbolistas, que hasta el domingo estuvieron concentrados con la selección de Sierra Leona y participaron en dos encuentros de la fase de clasificación para la Copa de África que se escenificaron en Gadir (Marruecos).

La ventana FIFA se le está atragantando más de la cuenta a la Real Balompédica. Ya le dejó sin dos de sus futbolistas, los hermanos Alhassan y Alu Koroma, en el partido del pasado domingo frente al Real Madrid Castilla. Pero estaba dentro de lo previsto. El problema es que la situación podría repetirse el sábado en Vigo, en otro encuentro fundamental para las aspiraciones de permanencia de los de Rafa Escobar.

La situación es bien fácil de explicar, pero es bastante más complicado comprender cómo una Federación puede permitir que se llegue a la misma. Los hermanos Koroma jugaron el domingo el segundo de los encuentros del grupo A de la fase de clasificación para la Copa de África. En éste, Sierra Leona se impuso 2-0 y además el segundo de los goles fue materializado por Alhassan.

Desde ese momento la responsabilidad de hacer regresar lo antes posible a sus puntos de origen a los futbolistas corresponde a la Federación de Sierra Leona. Lo único que sabe la Balompédica a mediodía del miércoles es que sus futbolistas pasarán por París antes de volver a España (ojo, los partidos se jugaron en Marruecos) pero los jugadores han comunicado a la entidad que tienen “problemas” para conseguir los billetes de vuelta y que aún no pueden garantizar día y hora de llegada.

La situación se agrava al jugar la Balona el sábado en Vigo. La expedición tiene previsto partir el viernes a las 10:00 de la puerta del Municipal y la idea del club es que incluso si los jugadores arribasen a la ciudad durante la madrugada previa, estos se subieran al autocar. Pero en estos momentos ni siquiera eso se puede garantizar.

En cualquier caso lo que parece evidente es que si se suman al equipo antes del viernes, apenas habrán llevado a cabo entrenamientos de calidad durante la semana y, en ningún caso, lo habrán hecho con sus compañeros.

La Balompédica, que esta vez tampoco podrá contar con Jesús Muñoz, sufre las consecuencias de tener jugadores internacionales en sus filas, algo que en España, por ejemplo, padecen muchos clubes de la Segunda división, ya que esta competición también se sigue disputando durante las ventanas FIFA para la disputa de los partidos de selecciones.

En contra de lo que señala la creencia popular en este tipo de convocatorias los jugadores que son llamados por sus selecciones sí perciben una cantidad extra, pero no los clubes. A no ser que exista, que no es el caso, un acuerdo previo entre las partes, algo nada frecuente, aunque sí se da, sin ir más lejos, en numerosos internacionales de Gibraltar.

Los clubes están obligados por normativa a ceder a sus futbolistas cuando son citados por sus selecciones, ya sea para compromisos amistosos o de competición, siempre que estas convocatorias se produzcan en las fechas previstas previamente por la FIFA.