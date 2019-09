Haritz Albisua pago cara su tardía incorporación a la Real Balompédica Linense. Eclipsado por el deslumbrante arranque de Abdoul Bandaogo su aportación se ha limitado a apuntalar el centro del campo en los tramos finales de los partidos. La expulsión del burkinés en Sanlúcar y la consiguiente sanción le abren la puerta de la titularidad. El guipuzcoano asegura que partidos como los del Cartagena son los que le gustan jugar e insta al vestuario a que ante los murcianos se palpe en el terreno de juego la rabia que produjo la derrota en El Palmar.

“Saberlo saberlo no lo sabemos, porque el míster no ha dicho quiénes vamos a jugar, pero es indudable que hay posibilidades y es verdad que estoy más contento, porque es para lo que he venido, para jugar, para ayudar al equipo y eso quiero hacer”, explica el mediocampista.

“Llegué tarde, no entré en las primeras alineaciones, el equipo estuvo bien, sacaba buenos resultados y lo normal es que en esa situación no se hagan muchos cambios”, asume Albisua. “Ahora parece que puede llegar la oportunidad y estoy con muchas ganas”.

Albisua resta importancia al papel de actor secundario que ha tenido que desempeñar en el primer mes y medio de competición. “Esto es muy largo, para lo bueno y para lo no tan bueno y es verdad que a todos nos gusta jugar y hacerlo de salida, pero hay que ayudar al equipo, porque el grupo está por encima de cualquier jugador y siempre que uno pueda aportar pues bienvenido, aunque nadie puede negar que cuanto más minutos tenga, pues mejor”, recalca.

“No creo que en este partido me someta a un examen”, aclara el futbolista, que fue pieza fundamental en el ascenso del Lorca a Segunda hace apenas dos años.

"Si finalmente el míster considera que tengo que jugar lo haré lo mejor posible en beneficio del equipo, pero para nada creo que sea un examen, esto es muy largo y creo que estoy capacitado para ofrecer mi mejor versión”.

"Físicamente estoy bien y eso me da mucha confianza"

“Físicamente estoy muy bien”, resalta Albisua. “La competición es la que te da ese punto de competitividad, pero también es importante cuidarse, entrenar bien, alimentarte como es debido, porque así llegas antes a ese punto, cerca de mi mejor versión y eso me da mucha confianza de que puedo hacerlo bien”.

El medio vasco asegura que, lejos de intimidarse por la entidad del rival, partidos como el del Cartagena son los que le prefiere jugar. “Nunca puedes elegir, pero este tipo de partidos son los que me gustan, ante rivales buenos, que están hechos para subir, que te van a exigir lo máximo”.

“Estos son los encuentros los bonitos, los que más motivados sales al campo”, agrega, antes de recalcar que otro motivo para estar a tope en el duelo con los departamentales es la derrota que la Balona encajó el pasado domingo en Sanlúcar. “Siempre llegan los resultados adversos y hay que estar preparados para darles la vuelta".

"Esos marcadores duelen, el de Sanlúcar mucho y eso se va a notar esta semana en casa, tenemos que salir a por todas desde el primer minuto y que el Cartagena se sienta incómodo”, finaliza.