Tanta solera como necesidad

La Real Balompédica visita este domingo seis de febrero (12:00, en directo por Footters), al Atlético Sanluqueño. Un partido de esos de siempre, que se estrena en Primera RFEF y al que unos y otros llegan acuciados por sus últimos marcadores. Los de La Línea, una vez remodelada su plantilla, afrontan la contienda con la única baja de Fran Morante, aunque Jesús Muñoz y Alhassan Koroma llegan muy justos y, en principio, arrancarán en el banquillo.

La Balona, que solo ha ganado un partido como visitante, afronta la visita a un estadio que en su día le fue talismán, El Palmar de Sanlúcar. Lo hace con la necesidad imperiosa de reconducir su mala racha: ha sumado seis puntos de los últimos 24, con una sola victoria en ocho jornadas y no conoce el triunfo en 2022. De momento, la clasificación no aprieta, pero un hipotético triunfo del Sanluqueño, empezaría a limar la renta de los linenses sobre la zona peligrosa.

Para este duelo el técnico albinegro ha podido por fin ir recuperando elementos. La única baja confirmada es la Fran Morante y aunque la lógica indica que tanto Jesús Muñoz como Alhassan Koroma son candidatos al banquillo, nada se puede garantizar. El entrenador, dada la cercanía, desplaza a toda su plantilla, de la que ya es miembro de pleno derecho el algecireño Álex García, que como Jose Masllorens ha pasado a tener licencia de la primera plantilla.

Ficha técnica Atlético Sanluqueño: Isma Falcón; Edu Oriol, Javi Barrio (Navas), Lolo González, Ramón Riego; Azkue, Hassane, Toni García, Armental, Javi Navarro y Pedro Martín (Lucas Gaucho). Real Balompédica: Nacho Miras, Serge Leuko, Borja López, Nico Delmonte, Víctor Mena; Coulibaly, Masllorens; Loren, Antoñito, Santi Samanes y Gerard Oliva. Árbitro: Rubén Ruipérez Marín (Albacete). Ha dirigido tres encuentros a la Balona, que los albinegros saldaron con una victoria, un empate y una derrota. Los verdiblancos firman dos empates y un revés con este colegiado. Hora: 12:00 (Encuentro de la vigésimo segunda jornada en el grupo II de la Primera RFEF. En directo por Footters). Estadio: El Palmar de Sanlúcar de Barrameda. Antecedentes: La Balompédica ha visitado en 28 ocasiones al Atleti, con un balance de diez victorias, seis empates y doce derrotas.

No hay que olvidar que con respecto al duelo de la pasada semana son altas Víctor Mena, que estaba sancionado y, con pinzas, a Jesús Muñoz, Alhassan Koroma y Connor Ruane, que ya lleva diez días entrenándose y habrá mejorado su estado físico. Por el contrario Mamadou Cham (cedido al Melilla) y Jeremy Saygbé han dejado de pertenecer a la plantilla.

El once, como es norma, no está confirmado y es producto de la especulación. Es más que que probable que esté condicionado por las características del escenario y porque se presume que se verá un partido muy físico. Dando por entendido que lo más probable es que haya alguna variante, se presume que la alineación no diferirá mucho de la formada por Nacho Miras; Serge Leuko, Borja López, Nico Delmonte, Víctor Mena; Coulibaly, Masllorens; Loren, Antoñito, Santi Samanes y Gerard Oliva como referente arriba.

El entrenador de los balonos llama a “ser optimistas” pese a los últimos resultados. “Estamos en una zona buena, hay que cambiar el chip en el sentido de sacar los puntos pero el trabajo y la ilusión no nos la va a quitar nadie”.

“Los equipos aprietan más, intentamos apretar pero no nos salen las cosas, nos cuesta ahora más transformar goles pero lo seguimos trabajando para ver si nos convertimos en un equipo más goleador porque lo estamos pasando canutas en este sentido”, admitió.Sobre el Sanluqueño apuntó: “Tiene jugadores con calidad, que entienden el juego. Es un equipo rápido en transiciones, difícil como todos”.

“No está en una buena situación pero es un buen equipo, ahora está pasando por lesiones y hay que aprovechar los errores que cometa y no conceder como en otros partidos. Está muy necesitado y podemos jugar con esa necesidad”, recalcó.

Romerito ya dejó claro durante la semana que se trata de un partido "muy especial" por cuanto regresa a un campo en que ejerció primero como jugador y más tarde como entrenador, en concreto la pasada temporada, cuando condujo a los verdiblancos al ascenso a Primera RFEF.