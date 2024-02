Estepona-Balona: un casi derbi que es una casi final para los linenses

CD Estepona FS y Real Balompédica Linense cruzan sus caminos a mediodía de este domingo (en directo por Football Club) en el Muñoz Pérez. Un duelo en el que como bien advirtió el técnico local, Ángel Rodríguez, están en juego "muchas cosas". Tantas que para los de La Línea el duelo alcanza puede que no el grado de final, porque eso sería precipitado a estas alturas, pero se le parece mucho, porque una derrota le colocaría a cinco puntos y goleveraje de un rival directo a falta de solo once jornadas. Unos trescientos balonos acompañarán a su equipo en este partido del reencuentro. Baldomero Hermoso Mere desplaza a toda su plantilla, incluso a Santi Jara, que verá el desarrollo del juego desde la grada. Diego Jiménez y Nando Copete optan al once inicial.

El encuentro, al margen de lo que supone por esa pelea por la quinta plaza del grupo IV de Segunda Federación, tiene innumerables connotaciones. Por un lado, supone el regreso en competición oficial de la Balona a Estepona después de 31 años. Un casi derbi desaparecido desde que en abril de 1993 el entonces CD Estepona y los de La Línea empataron a dos tantos. Y por otro los lazos que unen a las dos ciudades y a las dos entidades, encarnados por los innumerables futbolistas que han vestido las camisolas de los dos bandos. En la actualidad Omar Perdomo en los locales y Nando Copete en los de La Línea.

Ficha técnica CD Estepona FS: Razak, Fobi, Javi Ajenjo, Lolo Guerrero Robin Lafargue, Omar Perdomo, Borja Díaz, Sergio Moreno, Rubén Mesa, Tahiru y Manu Viana. Real Balompédica: Facundo Ackerman; Ángel Mancheño, Rafa Ortiz, Sergi Monteverde (Diego Jiménez), Nani; João Pedro, Javi Pérez (Adri Peral), Antonio Romero, Pitu; Fran Carbià y Nando Copete (Aridane Santana). Árbitro: Francisco José Fernández Cintas (Almería). Ha dirigido dos encuentros a los linenses. Ambos en la campaña 2018-19 en Segunda B. El primero en La Línea y acabó 1-1 con el Sevilla Atlético como rival. Expusó a los locales Kibamba y David Robador y al visitante Juanpe. El segundo, en Huelva frente al Recre y los linenses perdieron 1-0. Nunca ha arbitrado a los costasoleños. Hora: 12:00 (Vigésimo tercera jornada en el grupo IV de la Segunda Federación. En directo, previa suscripción, a través de Football Club). Estadio: Muñoz Pérez de Estepona (Málaga). Antecedentes: Ésta es la primera visita en competición oficial de la Real Balompédica al CD Estepona FS, fundado en 2014. La última comparecencia de los albinegros se remonta a abril de 1993, en el Municipal San Fernando, en la jornada 34 de la Segunda división B. El duelo acabó con empate a dos goles.

Por todas esas consideraciones y a pesar del desencanto que produjo el empate con el CD Manchego en el Ciudad de La Línea de la pasada jornada, la afición albinegra se ha movilizado. Hasta 300 hinchas han adquirido las entradas facilitadas por el conjunto de casa, buena parte de ellos para desplazarse en excursiones organizadas. Otros aprovecharán el post-partido para disfrutar de la ciudad y de sus interminables atractivos.

Precisamente por ese movimiento masivo la directiva del conjunto local solicita a todos aquellos que vayan a presenciar el choque que acudan al Muñoz Pérez con antelación, que hagan de la previa una jornada de convivencia, porque de esa manera se evitarán colas y aglomeraciones en el control de acceso.

Los albinegros desplazan a todos los integrantes de la plantilla, excepto al tarigeño Pepe Greciano que volverá a jugar con el filial. El único futbolista descartado de antemano -además de Víctor Olmo, que lo es para lo que resta de temporada- es Santi Jara, cuya ausencia se va a ir al final a los dos meses. Como sucedió en la jornada precedente -entonces con Miguel Cera- el míster tiene que realizar un descarte.

En lo que se refere a la alineación y siempre dentro de la hipótesis, por cuando el entrenador no es nada proclive a dar pistas, es legítimo jugar con dos posibles cambios en el once. Por un lado la entrada de Diego Jiménez en el centro de la retaguardia, bien en detrimento de Rafa Ortiz bien de Sergi Monteverde. Y dadas las características del campo, tampoco es descartable que ocupe plaza Morcillo e incluso que Mere alinee tres centrales.

Por otro lado, Nando Copete, y no solo por esa motivación extra que supone el regreso a la que hasta hace poco fue su casa, opta a empujar hacia al banquillo a Aridane Santana.

Mere recalca que su equipo, a pesar del traspié de la pasada semana va "con la máxima ilusión" al Muñoz Pérez. "Estamos convencidos de que podremos competir como lo hicimos en la última salida y ojalá podamos conseguir el mismo resultado", dice el míster en referencia al desplazamiento a Águilas, resuelto a favor de la Balona con un gol de Morcillo desde su propio campo en el minuto 94.

El entrenador albinegro que agradece la muestra de respaldo de la hinchada, movilizándose para este partido, dice respecto al rival: "Lo comparo a la última salida que tuvimos, es un equipo con mucha experiencia. Sí está organizado defensivamente es difícil meterle mano. Físicamente tiene mucha capacidad'.