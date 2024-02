Ángel Rodríguez: "Estepona y Balona nos jugamos muchas cosas en este partido"

El leonés Ángel Rodríguez, entrenador del CD Estepona FS, solicita el respaldo de su afición para derrotar este domingo (12:0) a la Real Balompédica Linense en un encuentro en el que, entiende, los dos rivales “se van a jugar muchas cosas”, dado que ambos pelean por la quinta plaza del grupo IV de la Segunda Federación. El técnico apela a que los costasoleños se hagan fuertes en el Muñoz Pérez.

“Estoy seguro de que va a ser un partido bonito, de rivalidad”, vaticina el míster. “Estamos deseando todos de que llegue”

“Me gustaría hacer un llamamiento para que podamos tener la mejor entrada, porque la presencia de nuestros aficionados sea grande, y podamos disfrutar de una mañana bonita, que salga todo bien y se vea representada nuestra afición, que es maravillosa, que está con nosotros en los buenos y en los malos momentos y que en partidos así necesitamos que sean una vez más el jugador número doce”, se apresura a deslizar.

“Nos enfrentamos a un equipo que está hecho para ascender, que durante la temporada ha tenido sus momentos mejores y peores, como los hemos tenido todos, pero que va a ser un rival complicado, que se asemeja mucho a nosotros en muchas cosas y que vendrá con la intención de sumar”, dice en referencia a la Balona.

“Pero como decimos nosotros, en casa tenemos que ser un equipo fuerte y fiable y entiendo que cada día estamos mejor en ese apartado, estamos jugando mejor, estamos entendiendo mejor lo que queremos realmente y si estamos a nuestro nivel tendremos más cerca la victoria”, abunda.

Ángel Rodríguez considera que el este domingo es un partido en el que tanto su equipo como la Balona se van “a jugar muchas cosas”.

“El resultado va a decir mucho de cara a los próximos encuentros por lo que supone en el estado de ánimo”, añade. “En nuestro caso, de ganar sería un rival al que habríamos derrotado dos veces y nunca se sabe lo que puede pasar a final de temporada, pero ya empezamos todos a pensar en más cosas que solo en ganar”, en referencia a la posibilidad de empates múltiples a puntos al final de la campaña.

“Cada vez quedan menos partidos, cada jornada cuesta más subsanar los errores, porque se va comprimiendo la clasificación y ya no hay tiempo pero lo importante es que el Estepona llega muy bien, muy entero, a este tramo, que es el más bonito de la temporada”, analiza.

“La realidad es que nosotros hemos tenido una trayectoria muy buena y no se ha valorado tanto que hayamos estado tantas jornadas sin perder y los marcadores de la última jornada, en la que no ganaron ninguno de los siete primeros, pone de manifiesto que cualquier equipo te puede derrotar si no trabajas con la intensidad necesaria”, advierte. “Hay muchísima igualdad”

“A este encuentro llegamos bien, después de una semana buena de trabajo”, asegura el técnico local, que se congratula de que a pesar de la baja de Rafa Salama por sanción “el equipo ha sabido siempre suplir a los que no estaban”.