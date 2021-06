Antoñito está convencido de que la próxima temporada se va a reencontrar con su mejor versión como futbolista. La Real Balompédica Linense también lo cree, por eso la renovación del algecireño se fraguó en un instante con un acuerdo, avanzado por Europa Sur, que cristalizó el pasado día 8. El centrocampista ha sido presentado este viernes junto al último fichaje, el argentino Nacho Jáuregui, de la mano del director deportivo, Ismael Chico, en la Peña Balona.

Antonio González Antoñito sabe que se espera mucho de él en su segunda campaña como balono. Sin la polvareda levantada el pasado verano por su fichaje desde el Algeciras, el jugador afronta con "muchas ganas" el desafío de competir en la Primera RFEF, la nueva división del fútbol español.

Antoñito solo pide una cosa y es que las lesiones le respeten, algo que no sucedió el pasado curso. De hecho, el algecireño no pudo terminar por un esguince de rodilla que le dañó el menisco. "Ya estoy casi recuperado. Solo me falta tener unas sesiones con el grupo y ver en qué punto estoy, pero estaré desde el día uno de la pretemporada", avanzó.

Renovar por lo Balona fue una decisión "muy fácil" para Antoñito. "Lo teníamos claro, tantos ellos como yo desde que acabamos la temporada. Era solo cuestión de ponernos a hablar", explicó.

Antoñito concede que la pasada campaña no pudo encontrar la regularidad que buscaba: "Creo que el año fue complicado. Al principio por el tema de lesiones y de gente que no se adaptó bien, no acabé jugando en su sitio concreto, estuve bailando en distintas posiciones, aunque no es algo que me importe ni una excusa. No se trata de echar balones porque no estuve a mi máximo nivel, lo reconozco. Y cuando mejor estaba, al final, vino la lesión en el momento más importante. Por eso digo que fue un cúmulo, no algo puntual", analizó algecireño, que subraya la "grandísima temporada" que a su juicio hizo la Balompédica. "Se le dará el valor que tiene estar en una grandísima categoría con clubes que tienen presupuestos enormes".

Antoñito: "Con las lesiones no encontré mi sitio, pero no es excusa"

El balono considera que la llegada de Romerito como entrenador beneficia a su forma de ver el fútbol: "Creo que esta próximo temporada se puede ver mi mejor versión. Ya he tenido mi primer contacto con Romerito y me transmitió lo que quiere, el ser agresivo, una presión alta y esa forma de jugar me puede venir bien".

El centrocampista hace un llamamiento a la afición para que se abone: "Esta categoría tiene que ser un aliciente para todos para venir al campo. Los jugadores estamos muy ilusionados, va a ser un año muy bonito y con equipazos", auguró.

Ismael Chico es uno de los grandes valedores de Antoñito. El director deportivo linense también apuesta por que lo mejor del futbolista está por venir: "Antonio tenía renovación automático por una serie de partidos que no pudo cumplir por la lesión, pero no teníamos dudas en renovarlo y él se quería quedar. Reúne todo lo que significa la palabra Recia, gusta a nuestro público, es de la zona y estamos súper contentos. Es un jugador de sacrificio y este año con Romerito y la manera de jugar nos va a venir bastante bien y creo que va a hacer mejor temporada que la anterior".

La Balompédica también ha presentado a su última cara nueva, el argentino Nacho Jáuregui, que refrendó las palabras de su entrevista con este periódico. El medio agradeció "la bienvenida a todo el mundo" y se mostró "muy feliz de estar acá, por pertenecer a la Balona".

Jáuregui cuenta con su excompañero Chironi como cicerone en La Línea. "Tras un tiempo en Austria me apetecía un cambio y venir a España, así que cuando salió la oportunidad no dudé", apuntó.

"Me voy a brindar al cien por cien por el equipo, por mis compañeros y por defender la idea del entrenador", aseguró. "Sé por Chironi que hicieron muy buena campaña y que vamos a competir en un grupo muy bonito", resaltó.

Chico cree que con Jáuregui han encontrado "el puesto que nos faltaba en el centro del campo". "Con Coulibaly, Chironi y Jose teníamos una posición libre y la hemos encontrado con el jugador que queríamos, un todoterreno, de calidad, con llegada, zurdo, reúne las condiciones y tiene mucha hambre y ganas por venir a la Balona", destacó el linense.