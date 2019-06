El plan antinormativo de Elías Bendodo

“Podría pasarme 25 minutos hablando del plan normativo de 2019, pero no lo voy a hacer”. Elías Bendodo no hace prisioneros en sus respuestas parlamentarias. Ayer, la víctima fue Ángeles Férriz, diputada socialista por Jaén, némesis del consejero malagueño en la Comisión de Presidencia.

Férriz, que le preguntaba por las leyes que el Gobierno pretende aprobar en lo que queda de año, se fue de vacío. Bendodo no sólo reconoció que no tiene intención de elaborar un plan normativo, sino que no hizo referencia a leyes ni decretos previstos. Es más, anunció, sin concretar tampoco, que su objetivo es que en el futuro haya menos leyes de las que hay ahora mismo.

Según recordó el consejero de Presidencia, Adminstración Pública e Interior no es obligatorio aprobar una programación de las leyes y decretos que un Gobierno pretende aprobar cada año. “Vamos a hacer otro plan, uno para eliminar normas en Andalucía”, adelantó Bendodo.

A ese asidero se agarró su contrincante para intentar desgastar al hábil político malagueño. “¿Van a tocar la ley de violencia de género?”, dijo Férriz en un par de ocasiones, aunque también se acordó de otras normas apoyadas por el PP en la pasada legislatura –ley de Igualdad, ley de Servicios Sociales– y que, según la socialista, peligran por el pacto presupuestario firmado por populares y sus dos socios, Ciudadanos y Vox.

Bendodo la acusó entonces de acudir excesivamente al argumentario del partido. Y endosó a “la izquierda” una “obsesión” por “inervenir en la sociedad y legislarlo todo”. “Yo creía que las leyes estaban para mejorar la vida de la gente”, le respondió Férriz antes de recordarle a Bendodo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijo en mayo en el Parlamento que su Gobierno tiene “un calendario y una programación legislativa”. La portavoz socialista sugirió que la ausencia de este plan normativo se debe al pacto presupuestario con Vox. “¿Le ha pedido otras leyes la extrema derecha?”, preguntó Férriz, otra vez sin éxito.

“No nos pueden obligar a gobernar como ustedes”. El cambio es el argumento, aliñado con las malas práxis de los ejecutivos socialistas. El que dirigía Susana Díaz en 2017 se dejó el 40% de las leyes y decretos de su plan normativo en el tintero. Y Bendodo se lo recordó a Férriz.

Eso al bipartito azul y naranja no le ocurrirá. No habrá más plan que la “transparencia” de los tres pactos que articulan a la nueva Junta de Andalucía: el de gobierno de PP y Cs, el de investidura de PP y Vox y el presupuestario del centroderecha de Andalucía. “Ustedes intentaban legislar lo ilegislable. Nosotros vamos hacer pocas leyes, eficaces y transparentes”, dijo el dirigente popular. “Ojalá no aprobemos ninguna y podamos eliminar mas leyes que las que hemos creado”, sentenció. Bendodo cambia el plan normativo por otro antinormativo, que ya presentará “en su momento”.