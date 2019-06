¿Qué ha logrado Vox para dar su apoyo al Presupuesto de la Junta de Andalucía?

El Gobierno de PP y Ciudadanos ha salvado el proyecto de Presupuesto de la Junta para 2019 in extremis tras llegar a un acuerdo con Vox para que retirase su enmienda. La novedad es que el acuerdo, que se firmará este jueves antes de que se reanude el Pleno del Parlamento, no sólo incluye compromisos para las cuentas del año en curso, sino también para 2020, lo que despeja el horizonte de la legislatura para Juanma Moreno, el primer presidente no socialista de la Junta

La "discreción" con la que se han llevado a cabo estas negociaciones no se ha debido, según fuentes del Ejecutivo, a la situación estatal y los pactos post electorales, sino a la extensión del acuerdo, que permite al bipartito mirar ya a 2021.

¿Cuáles son las contrapartidas para Vox? El partido de Santiago Abascal ha pasado de "no ver espíritu de cambio" en convertirse en un socio parlamentario estable. Mucho más de lo que lo era hasta ahora.

Alejandro Hernández ha desgranado parte del acuerdo. La inclusión de una partida relacionada con la "violencia intrafamiliar" y el recorte en las subvenciones en memoria histórica son algunas de las concesiones, pero ya se conoce el documento de 34 puntos:

1) Actualización de la normativa de municipios turísticos de Andalucía para "mejorar y actualizar" los criterios que definen a estas localidades y "garantizar" las subvenciones que llegan a los mismos para atender la llegada de visitantes. Esta medida no está fechada.

2) Se revisará el concepto "trasversalidad de género", incluido en las actuales cuentas, para que en 2020 sea calificado como "principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres".

3) Elaboración de un Plan de Infraestructuras Judiciales, en materia de inversiones en sedes administrativas y equipamientos sin colisionar con las ciudades de la justicia que están por construir. Esta medida tampoco está fechada.

4) Impulsar un convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "cumplir la normativa vigente en materia de organización irregular. Se creará un órgano de coordinación en la Secretaría General competente para "mejorar la coordinación" entre las consejerías. Esta medida no tiene fecha

5) Crear unas "menciones especiales" dentro del presupuesto de la Consejería de Educación y Deporte para, mediante una convocatoria para profesores de Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas, puedan optar a unas gratificaciones para retribuir "la excelencia" en el desempeño de su labor.

6) Apoyo a los andaluces en el exterior en comunidades donde se practica la inmersión lingüística. Se articulará mediante una reforma en las subvenciones a comunidades andaluzas fuera de la región. Considera el acuerdo que esta práctica educativa "puede incidir en un abandono paulatino de sus raíces culturales y lingüísticas.

7) Adaptación y mejora de las infraestructuras educativas existentes, con especial referencia a la solución de la climatización de las aulas.

8) Incorporar un los presupuestos el llamado "pacto del agua". Se trata de un impulso al programa 51D de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

9) El presupuesto del 2020 incorporará las dotaciones necesarias para que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ponga en marcha un teléfono de atención debidamente gestionado por personal cualificado para la protección de "víctimas de la violencia intrafamiliar, en un sentido amplio".

10) La Junta prestará asesoramiento a las mujeres embarazadas que se encuentren con dificultadeseconómicas y de cualquier otra índole para llevar adelante su embarazo. Será mediante concierto social o concurso público, pero a través de asociaciones sin ánimo de lucro.

11) Elaboración de un Plan de Infraestructuras para los centros propios de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, relacionados con la atención a la Dependencia, tanto de obras como de equipamiento como en obra nueva para solucionar "el déficit actual".

12) Incremento de un 30% de las dotaciones existentes en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia para la Prestación del Servicio de Respiro familiar en relación con personas con discapacidad. Se estudiará la rebaja del coste del servicio en familias con rentas bajas.

13) Ampliar la atención temprana para incorporar, de forma paulatina, a los niños de más de seis años que tengan trastornos del desarrollo y necesiten atención psicológica, logopédica y motórica.

14) La ejecución que se realice por parte de la Consejería de Cultura de Memoria Democrática, se desarrollará estrictamente para realizar actuaciones de recuperación en fosas, investigación y localización de fosas, y banco de ADN. En el caso de realizarse mediante subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro, no se permitirá que más de un 20% del total de la subvención venga a financiar gastos estructurales de la asociación

Medidas sin dotación presupuestaria

15) Impulso en la reducción de la administración paralela para avanzar en la "reestructuración del sector publico andaluz". Se impulsará "la evaluación, análisis y adopción de medidas" para "racionalizar" a estos entes, ya sea mediante su supresión, reducción o reorganización de sus funciones.

16) Se establece la obligación de llevar a cabo un plan de auditorías específicas, contratadas con firmas independientes, con la supervisión de la Intervención General, en aspectos de auditoría operativa, y análisis de eficacia, eficiencia y economía, sobre la totalidad del sector público instrumental.

17) Reordenación del sector público instrumental

18) Delimitar la participación de las agencias empresariales en la Administración. Es una fórmula para "optimizar" al personal laboral de estas agencias

19) En los supuestos en que, tras la supervisión de los entes instrumentales o control de eficacia, se compruebe que no son sostenibles financieramente, o que, por desviarse de sus fines, la Consejería "ha de formular propuestas o alternativas" como la transformación o la extinción de los entes. Para ello se debe "dotar al ordenamiento jurídico autonómico de la debida flexibilidad para acometer con agilidad dicha reestructuración"

20) Cambiar la ley para modificar las fórmulas utilizadas para liquidar las fundaciones del sector público y que sea más sencilla su eliminación.

21) Para agilizar la reorganización de los entes instrumentales se adaptará la ley autonómica a imagen de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, ante eventuales operaciones o actuaciones de reestructuración del sector público empresarial andaluz.

22) De cara a reforzar el régimen de contratación de personal temporal por parte de las Fundaciones de Investigación Sanitaria de la Junta de Andalucía, se elimina la exoneración de control que se había establecido para las mismas.

23) Se establece una limitación adicional para la contratación de personal laboral fijo sujetando el plazo temporal de vigencia a la finalización de las causas de urgente necesidad que motivaron la contratación.

24) A los efectos de reforzar las garantías que informan el procedimiento de contratación del personal directivo profesional de la Junta de Andalucía, en base a los principios de mérito, capacidad e idoneidad, se establece la necesidad de que las solicitudes que, tras la procedente publicación de la concurrencia competitiva se reciban, sean evaluadas por un órgano calificador externo al ente

25) A los efectos de incrementar las garantías que permitan autorizar expedientes de gastos significativos, de más de ocho millones de euros, se establece en dicha cantidad el límite cuantitativo para que el mismo sea autorizado por el Consejo de Gobierno.

26) Para potenciar el control de los mecanismos de financiación de las entidades instrumentales y en concreto de las transferencias de financiación, se considera necesario se proceda a una disminución al 10% del margen establecido previamente.

27) El acuerdo afirma que "en numerosas líneas de subvenciones en marcha, derivadas de políticas del anterior Gobierno, se han evidenciado la existencia de malas praxis", por lo que se desarrollará una estrategia "totalmente nueva". También se trabajará para "evitar que diferentes grupos de beneficiarios y agentes, sin aportar de manera objetiva y transparente un valor añadido real, persigan solamente su continuidad para poder seguir manteniendo el soporte financiero de sus actividad"

28) Mejorar las normas de funcionamiento de la Mesa del Turismo. El objetivo es vincular a este órgano de concertación con el Parlamento para que las propuestas y acuerdos que se adopten en sede parlamentaria en relación con el turismo, se puedan trasladar y analizar en la mesa y viceversa.

29) Evaluar la calidad de las políticas de formación para el empleo.

30) Reformulación del PFEA, el antiguo PER, en el ámbito de competencias de la comunidad

31) Se pondrá en marcha el programa 1492 Un Nuevo Mundo, "para la puesta en valor de la herencia histórica que conllevó tanto el descubrimiento de América y otras gestas posteriores como la circunnavegación de la tierra y el establecimiento de relaciones comerciales y culturales con los países hispanos, como elementos determinantes denuestra historia". Consideran en el acuerdo que "sigue pesando la denominada leyenda negra".

32) Investigación en I+D con la información recabada con ingeniería de big data dentro del SAS gracias a la "ingente cantidad de datos con los que cuenta" el Servcio Andaluz de Salud.

33) Elaboración de un plan de control de calidad y cantidad de las emisiones de gas, consumo energético y residuos de los buques en los muelles y puertos andaluces. Se materializaría mediante un análisis de los efectos medioambientales causados en los entornos portuarios de Andalucía y la posible adopción de medidas correctivas para paliar los efectos detectados.

34) Plan de potenciación de medio rural para acabar con "el abandono y la consecuente despoblación".