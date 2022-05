Macarena Olona: "En las elecciones sólo hay dos alternativas, o Vox o el abrazo del PP y el PSOE"

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olonba, ha manifestado que en las elecciones andaluzas del 19 de junio sólo hay dos alternativas, "o Vox o el abrazo de PP y PSOE". En una nota de prensa de Vox sobre la entrevista que Olona ha mantenido con el youtuber malagueño David Santos, se indica que la candidata ha aprovechado para lanzar un mensaje de esperanza a todos los andaluces de cara al próximo 19 de junio: "La fuerza del cambio real es imparable y la encuesta que yo manejo es la del cariño de la gente en la calle.Yo vengo a Andalucía con mucha ambición de soñar. Hace falta un revulsivo".

Ha insistido en que "solamente hay dos alternativas. O Vox o el abrazo del PP y el PSOE", ya que a lo que se ha limitado el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, durante esta legislatura, "es a gestionar el cortijo socialista" y a "seguir sobornando a los sindicatos de clase que han traicionado a la clase trabajadora para conseguir la mal llamada paz social en las calles".

En su opinión, Moreno "ha incumplido esa promesa de esperanza que trasladó a los andaluces cuando prometió que sería el gobierno del cambio". "No bastaba con echar 40 años de corrupción y tiranía roja si iban a seguir aplicando las mismas políticas. No bastaba con cambiar los asientos rojos por asientos azules y naranjas", ha apuntado. Ha señalado que ella no quiere "para Andalucía ni las subvenciones del Partido Socialista ni las migajas que ha dado el candidato del Partido Popular".

Para la candidata de Vox, "las etiquetas tradicionales de derechas e izquierdas ya no funcionan, han decepcionado a unos y otros". "En Andalucía ya no es necesario votar a la opción menos mala este 19 de junio, ni taparse la nariz. El único partido que ofrece esperanza es Vox", según ha señalado.

La cabeza de lista por Granada al Parlamento ha querido también destacar que "Andalucía necesita mucho más porque tiene todo el potencial para ser el auténtico motor de cambio de España y yo vengo con hambre de prosperidad". En este sentido, ha puesto como ejemplo cómo "en Málaga la tasa de desempleo es del 24 por ciento, el doble de la tasa media de España y tenemos una renta media anual que apenas supera los 20.000 euros".

Olona se ha dirigido directamente a esos jóvenes que están "condenados a la pena de destierro porque tienen que marcharse de Andalucía para buscar prosperidad". "Si perdemos esa juventud, perdemos nuestra identidad, nuestra cultura, porque nuestros jóvenes son los depositarios de esa cultura que se transmite de generación en generación", ha dicho. "Si les obligamos a marcharse fuera destruimos la identidad propia andaluza", según ha manifestado Macarena Olona.

Ha reiterado que "solo Vox trae consigo esperanza, y no la falta de presente y futuro que el resto de candidaturas han llevado a los hogares andaluces". "Sólo hay que tener gobernantes que no le pongan el pie en el cuello a quienes generan riqueza, y aplicar una política fiscal que no sea un infierno para los ciudadanos", ha expuesto.