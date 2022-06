Elecciones Andalucía: Bolaños anima a votar "en masa" al PSOE-A para evitar un gobierno "con aroma a rancio"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha animado a "votar en masa" al PSOE en las elecciones autonómicas del 19 de junio para garantizar un gobierno liderado por los socialistas que refuerce el Estado del Bienestar y evitar una coalición entre PP y Vox, a la que se ha referido como "gobierno Olona-Bonilla", con "aroma a rancio, a ultraderecha y a recortes". Bolaños ha lanzado este mensaje durante el primer día de campaña de los comicios del 19-J en San Juan del Puerto junto a la cabeza de lista socialista por esta provincia, María Márquez, a donde ha acudido para "poner mi granito de arena para que el 19-J sea un gran día y no sea un día de retroceso para Andalucía".

El ministro de la Presidencia ha considerado "importantísimo" ir a votar "más allá de que las encuestas parece que han dictado veredicto" porque falta el "pequeño detalle" de que los andaluces vayan ese día a las urnas y que "una sociedad que es mayoritariamente progresista decida si quiere un Gobierno liderado por el PSOE para reforzar el Estado de Bienestar o quiere un Gobierno Olona-Bonilla con aroma a rancio, con aroma a ultraderecha y con aroma a recortes".

Bolaños ha arremetido contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de haber dicho que "si el PSOE pudiera pactaría con Vox". "La misma cara que se os ha quedado a vosotros se me quedo a mí. ¿Cómo vamos a pactar con Vox y cómo lo dice el señor Feijóo, que es quien ha metido a un ultraderechista que insulta y falta al respeto a personas con discapacidad y a mujeres en el Gobierno de Castilla León". En este sentido, ha subrayado la importancia de acudir a votar "en masa" el 19-J para "apoyar un proyecto progresista para que Andalucía refuerce su estado del bienestar y no meta a la ultraderecha en el Gobierno", ya que ha advertido de que "un gobierno Olona-Bonilla lo único que puede significar son recortes y mirar al pasado y no al futuro".

"Pido a todos los andaluces que voten al PSOE para que reforcemos el Estado del bienestar, sigamos trabajando en nuestro futuro y haciendo la vida más fácil y mejor a nuestros ciudadanos", ha añadido el ministro, que ha alertado de que "el Estado del bienestar en Andalucía que costó décadas construir por parte del PSOE en menos de cuatro años la derecha y la ultraderecha lo puede dejar irreconocible a base de recortes".

Frente a ello, Bolaños ha reivindicado el "compromiso muy claro" del Gobierno de Pedro Sánchez con Andalucía, con una inversión "un 33% superior" a los cuatro años anteriores del Ejecutivo de Mariano Rajoy, y con cerca de 2.800 de fondos UE asignados a la comunidad "que habrá que preguntar al presidente Moreno qué hace con ellos y donde los ejecuta". Por último, ha puesto en valor el plan de empleo específico para Andalucía dotado con 50 millones aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros y ha recordado que el anterior no fue "ejecutado tampoco" por la Junta de Andalucía.