¿Qué pasa ahora con el Reino de Granada "borrado" de un libro de Bachillerato?

El Reino de Granada obviado en un manual de Bachillerato. Este asunto se ha convertido en viral las últimas horas en las redes sociales tras informar una asociación cultural de la capital nazarí sobre la existencia de un libro de texto que reflejaba una realidad muy distinta de Andalucía a la que realmente existió en el siglo XVI.

En concreto, ha sido la asociación de jóvenes granadinistas la que ha alertado de este error, detectado en un libro de Geografía, de la editorial Algaida, que contenía un mapa de España del siglo XVI que no era del todo correcto.

El fallo, según ha advertido este colectivo, se encuentra en que el mapa incluye las provincias de Granada, Almería y Málaga como pertenecientes a Andalucía, algo incierto, puesto que las tres formaban parte del Reino de Granada, que se mantuvo como tal hasta el siglo XIX (hasta 1833). Por contra, sí incluye la separación entre Castilla la Vieja y León, así como el País Vasco y Navarra como una única unidad territorial. Ambas realidades sí existían en el siglo XVI.

Aunque ha trascendido que la Consejería de Educación -en concreto, la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa- ha retirado este libro de los cursos de Bachillerato, fuentes del departamento que dirige Javier Imbroda han desmentido tal extremo. En este punto, aclaran que no consta ninguna denuncia de la citada asociación (como ha trascendido en algunos medios) y que lo único que se registró, el pasado mes de julio, fue una denuncia interpuesta por un ciudadano por dicho error.

Sobre el libro de Geografía indican que la editorial no solicitó antes del 31 de agosto la renovación del material en el catálogo (el periodo de vigencia es de cuatro años), con lo cual se descatalogó pasada esa fecha. Algaida solicitó la renovación en septiembre, una vez vencido el plazo.

Una denuncia particular

La inspección educativa, no obstante, respondió en su momento a la denuncia particular sobre el libro con un informe para que la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa hiciera un requerimiento de modificación a la editorial. Fue la última comunicación establecida al respecto con Algaida. Desde entonces no se ha producido cambio alguno, ya que el libro, al estar descatalogado, no forma parte de los manuales para los alumnos de primero de Bachillerato de este curso. Desde Educación se insiste en que el procedimiento aplicado es el "habitual".

La asociación que se ha hecho eco de este error advierte sobre un fallo que se ha mantenido cursos anteriores y que han dado por válido muchos jóvenes en su enseñanza, lo que considera un "adoctrinamiento". Dicho colectivo cuestiona la autonomía andaluza y el "centralismo sevillano" con el que se aplican las políticas en esta región. Defienden el Reino de Granada como una región histórica, que abarca toda Andalucía oriental, y cuestionan el talante "democrático" de Blas Infante, considerado el padre de la patria andaluza.

Tampoco nombra los reinos de Sevilla, Córdoba y Jaén

Lo cierto es que el error en el libro de Algaida no sólo afectaba al reino de Granada, sino también a los otros tres en los que se dividía en el siglo XVI la actual comunidad andaluza: el de Sevilla, Córdoba y Jaén. Se trataba de divisiones territoriales dentro de la corona de Castilla y que, en el caso de los reinos de Granada y Sevilla, abarcaban más allá que las actuales divisiones provinciales. Así, en el de Sevilla, se extendía hasta Antequera e incluía las actuales provincias de Huelva y Cádiz.

Esta división, como en el caso de Granada, se mantuvo hasta 1883. Por tanto, no se trata de una discriminación, como indica la referida asociación que defiende la creación de una Andalucía oriental, sino un importante fallo que ignora la realidad territorial que existía en aquella centuria en el sur de España. Un error, por otra parte, que ya no se encuentra en los manuales de Bachillerato.