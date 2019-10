Un ex directivo de Invercaria afirma que la sociedad no tenía "manual de inversiones"

El ex director del departamento de Análisis de Invercaria Manuel Rodríguez Rodríguez ha afirmado este martes en el primer juicio por los préstamos concedidos por esta sociedad que no había ningún "manual de inversiones", dado que el borrador del Plan director 2005-2008 "nunca les fue comunicado como una norma a seguir".

Manuel Rodríguez, que ha declarado como testigo en el juicio que se sigue en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por el préstamo de 100.000 euros a Aceitunas Tatis, ha afirmado que ese borrador del plan director "en el 95% de su contenido es un plan estratégico con diseño y objetivos de la compañía", pero en el mismo no se definía una tipología de los informes que debían hacerse sobre los proyectos de inversión "ni los procedimientos a seguir". "Se nos dijo que era un documento orientativo de la actividad", pero no había un detalle a modo de manual de procedimiento, ha insistido Manuel Rodríguez, en clara contradicción con lo que ha declarado en el mismo juicio el que fuera denunciante del caso y ex director de Promoción Cristóbal Cantos.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto le ha preguntado expresamente al testigo sobre qué "manual de inversiones" empleaba Invercaria y la respuesta ha sido contundente. "No había manual de inversión, para mí no lo es el plan director", ha aseverado Manuel Rodríguez, que sí ha explicado que debido a la inquietud profesional solicitaron a otras sociedades de capital riesgo del sector cómo funcionaban y establecieron un "programa de trabajo" para disponer de él como un documento "orientativo no limitativo".

Se trata de un "documento interno" que no está aprobado por los órganos de gobierno de la compañía, ha señalado el testigo.

En cuanto a la labor que desarrollaban en su departamento, ha indicado que no informaban "ni favorable ni desfavorablemente de ninguna inversión", y ha añadido que no existía una propuesta tipo, aunque se incluían en el informe una serie de cuestiones, entre las que frecuentemente figuraban el "análisis de la empresa, el análisis del mercado, el análisis financiero, el análisis DAFO -debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades-, y la propuesta de operación".

El testigo ha insistido en que su departamento realizaba análisis técnicos de los proyectos que llegaban a Invercaria y luego el presidente o el comité de inversiones decidía sobre los mismos.

El testigo ha explicado, en contra de lo que ha declarado Cristóbal Cantos, que los departamentos de Promoción y Análisis no eran compartimentos estancos sino que "transversalmente las funciones eran muy similares" entre ambos departamentos, sobre todo a raíz del "déficit" de personal técnico que tenían y el "desborde trabajo brutal" entre los años 2006 y 2009, en los que se analizaron entre 500 y 600 proyectos, ambos departamentos funcionaban estudiando y analizando los proyectos que llegaban de forma indistinta.

Manuel Rodríguez ha dicho que no trabajó en el préstamo de 100.000 euros que se concedió a la empresa de La Carolina (Jaén) Aceitunas Tatis, porque esa operación "nunca tuvo entrada" en su departamento.

En la sesión de este martes también estaba previsto que declarara la ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz, pero la duración de los interrogatorios de Cristóbal Cantos y de Manuel Rodríguez, ha retrasado su comparecencia hasta mañana.