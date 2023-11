La condonación de la deuda colocaría a Andalucía en la senda del superávit

La condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas derivada de los acuerdos de investidura entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya, colocaría a Andalucía en la senda del superávit en las cuentas públicas de Andalucía presentadas hace apenas unos días. Pese a que todavía no se ha abierto la negociación anunciada por el Ejecutivo central y que afectaría a todas las comunidades autónomas en una negociación sobre el modelo de financiación en su conjunto, la quita de parte del endeudamiento afectaría de una manera directa a los 4.137 millones de euros que el Ejecutivo autonómico destina al pago de la deuda actual que supera los 25.500 millones de euros.

Ésta cantidad resulta de añadir los 746 millones de unos intereses que se han visto incrementados hasta un 33% fruto de la subida de tipos y 3.754 millones de amortización de capital. La deuda andaluza que llega a suponer 4.420 euros por habitante, supone el 20,2% del Producto Interior Bruto y llegaría a ser el tercer gasto en importancia de los Presupuestos de la Junta de Andalucía sólo por detrás de los destinados a Sanidad yEducación.

Es ahí donde radica la importancia de una condonación de la deuda de Andalucía a la que nadie, por el momento, quiere poner una cifra.Si bien es cierto que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apuntó directamente a una cantidad de 17.800 millones de euros como respuesta al acuerdo alcanzado con Cataluña, las primeras previsiones apuntaron a una cantidad –5.000 millones de euros– que podrían duplicarse según las primeras estimaciones. De confirmarse las mismas, la quita de la deuda andaluza rondaría el 40% con lo que la cantidad destinada a sufragar la misma, se reduciría de una manera más que notable.

La consejera de Economía, Carolina España, reconocía en la presentación de los Presupuestos del año que viene en el pasado Consejo de Gobierno que, la cantidad destinada al pago de la deuda se había reducido en un 25% “fruto de la buena gestión conteniendo la deuda y el déficit y una administración de la Tesorería que ha permitido recuperar la credibilidad ante los mercados y emitir deuda en los momentos de tipos de interés bajos con un perfil de vencimiento a largo plazo, haciéndola más sostenible”.

Eso llevaría a un replanteamiento de los objetivos generales de las cuentas públicas para el próximo ejercicio. La responsable de Hacienda en el Ejecutivo andaluz, determinó que las previsiones realizadas por sus técnicos se quedaban en un déficit de un 0,1% según el Plan Presupuestario remitido por el Gobierno central a Bruselas, una de las pocas previsiones que se tienen respecto a las cifras que la interinidad del mismo han impedido proporcionar hasta el momento, como las entregas a cuenta o el techo de gasto.

De producirse esa quita de parte de la deuda y al rebajar la cantidad necesaria para continuar con los pagos de la misma, el Ejecutivo andaluz estaría más en consonancia con las previsiones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que prevé un superávit del 0,7% para Andalucía en 2024, casi el triple de la media española que se queda en un 0,2%. La entidad también prevé un saldo positivo del 0,2% para 2025 y del 0,1% para los tres ejercicios comprendidos entre 2026 y 2028.

No obstante, fuentes de la Consejería consultadas por este periódico, señalaron que todavía “no conocemos la cantidad de la condonación de la deuda andaluza, de si se va a producir o no y sobre todo cuándo se va a llevar a cabo, si va a dar tiempo para aplicarlo a las cuentas de este año o será a partir del año que viene”, por lo que declinaron la posibilidad de valorar el alcance de esta condonación de la deuda hasta que se produzca de una manera efectiva y se comunique de una manera oficial.

Propuesta del PSOE

El debate sobre la financiación autonómica no se quedó ahí. “El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que, conforme viene establecido en el artículo 56 bis 3 del Reglamento del Senado y en ejercicio de sus competencias, solicite la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas al objeto de que se constituya en su seno una Ponencia que elabore un Dictamen sobre un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, inspirado en los principios y conclusiones recogidos en el Acuerdo del Parlamento de Andalucía sobre Financiación Autonómica de marzo de 2018”.Se trata del texto de la Proposición No de Ley presentada ayer en nombre del PSOE por el parlamentario andaluz, Mario Jiménez.

Su objetivo pretende “impulsar el debate territorial sobre el nuevo modelo de financiación en el Senado por considerar “que no puede ser el campo de juego de guerra sucia institucional del PP ante la investidura”. La iniciativa reclama al Consejo de Gobierno de la Junta que pida la convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta para la constitución de una ponencia que haga un dictamen sobre el nuevo sistema de financiación de las comunidades de régimen común, que se inspiraría en el acuerdo del Parlamento andaluz sobre financiación autonómica de marzo de 2018.

“Volvemos a plantear a Moreno Bonilla el reto de que sea capaz de sentarse para abordar el ejercicio de las competencias, después de la propuesta socialista que tumbó al respecto, y el futuro modelo de financiación, que ha de implementarse sí o sí”, señaló Jiménez quien dejó claro que Andalucía necesita un nuevo sistema ante su infrafinanciación. Ese nuevo sistema ha de garantizar la “suficiencia, equidad e igualdad de oportunidades de los españoles vivan donde vivan”, según insistió.

Para el parlamentario andaluza del PSOE , “se está produciendo una desfiscalización de las cuentas de Andalucía con Moreno, que lleva al empobrecimiento de la región y de sus servicios públicos”, debido a que el gobierno del PP “ha renunciado a financiar con fondos propios los servicios al bajar los impuestos a los más ricos, usando fondos del Gobierno o de Europa”.