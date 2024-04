El Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud descartan multar a los que no acudan a las citas

Francia ha puesto un problema sobre la mesa: las citas que se pierden en los centros sanitarios porque los usuarios no acuden. Y también una medida para atajarlo: multar con 5 euros a las personas que no comparezcan ni avisen previamente para que esa hora se asigne a otro paciente. De momento, la intención del gobierno galo es un proyecto. Pero la iniciativa ha sacado a la luz una realidad que perjudica al sistema sanitario y a los demás usuarios porque esas citas no pueden ser reasignadas. Simplemente se desaprovechan.

“La incomparecencia puede ser por un olvido de una persona mayor o por un accidente. Pero en muchos casos se trata de una actitud irresponsable porque si no avisan, no podemos cubrir ese hueco citando a otro paciente”, explicaba un profesional de un centro sanitario. Y añadía: “La gente es más responsable a la hora de acudir a una cita para sacarse el DNI o para hacerse las uñas que cuando tiene hora para su médico, una prueba diagnóstica o una consulta con el especialista”.

De momento, tanto la Consejería de Salud como el Ministerio de Sanidad descartan una medida como la que propone Francia. Pero la Junta advierte del problema que generan quienes faltan a un turno en su centro de salud, una consulta con el especialista o una prueba diagnóstica.

Sólo en Atención Primaria en la provincia de Málaga, el año pasado se perdieron un total de 496.039 citas. La cifra representa el 7,19% de los 6.702.146 turnos dados. Ese 7% incluyen citas con médicos, enfermeros, trabajadores sociales y administrativos; aunque la mayoría son con el facultativo de cabecera.

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, apostó el lunes por “la educación y la concienciación” de la población sobre las repercusiones que tiene para el sistema que los pacientes no acudan a una consulta que habían reservado, frente a las sanciones de cinco euros que estudia el Gobierno francés si el ciudadano no avisa con antelación.

“Creo más bien en la educación de los andaluces, en la concienciación del problema y, por supuesto, estoy convencida de que su respuesta va a ser satisfactoria”, dijo la consejera en Granada. García, según declaraciones recogidas por Europa Press, opinó que la obligatoriedad debe dejarse para situaciones “muy excepcionales”, como por ejemplo pasaba durante la pandemia por Covid-19. “Ahora lo que se trata es de que los andaluces sean conscientes de que nos pueden ayudar a mejorar la accesibilidad a Atención Primaria y eso es lo que les hemos pedido y lo que queremos hacer”, sostuvo.

Por su parte, este martes, la ministra de Sanidad, Mónica García, también lo descartó. Dijo que mejor que sancionar es “hacer pedagogía de lo que significa tener una cita médica”, según recoge Europa Press.

Para concienciar a la población sobre la importancia de que esos turnos no se desaprovechen, desde hace algunos meses los centros sanitarios despliegan carteles en los que se informa de las citas perdidas. El objetivo es sensibilizar a los pacientes. Porque las incomparecencias tienen dos perjudicados. Por un lado, el sistema por el coste económico del turno que se pierde. Por otro, los demás usuarios que no pueden beneficiarse de que se les adelante la cita en ese hueco que se desaprovecha. Además, quien no acude, generalmente tiene que ser citado nuevamente, de modo que duplica la demanda de asistencia engrosando las ya excesivas listas de espera.

Sea por olvido o desidia, una proporción de las citas se pierde. Según datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en la comunidad autónoma el año pasado de los 39 millones de citas de atención primaria con el médico de familia o el pediatra se perdieron 2.993.592. Más del 7%. “Unas 10.700 cada día”, resalta el SAS. Incluso precisó que en la atención especializada el porcentaje es aún mayor y supera el 15% de incomparecencias a consultas externas o pruebas diagnósticas.

Un profesional de un hospital malagueño advertía del coste de una incomparecencia para el sistema. Ponía como ejemplo la realización de una colonoscopia. Esta prueba incluye un equipo de varios sanitarios. Si el usuario citado no acude, se pierde un turno que cuesta dinero a la sanidad. Pero además aclaraba que en ciertos casos el paciente debe advertir con suficiente antelación de que no acudirá porque hay pruebas, como ésta, que requieren una preparación previa.

En la provincia de Málaga, en Atención Primaria, las citas perdidas por distritos en 2023 fueron las siguientes: en la Axarquía de las 805.004 citas pedidas, no se realizaron por incomparecencia del usuario 55.811 (6,93%), en el Costa del Sol las cifras fueron 1.900.777 y 134.223 (7,06%) respectivamente. En Málaga, los números fueron 2.555.689 y 200.144 (7,83%), en La Vega de Antequera 560.971 y 46.066 (8,21%), en la Serranía de Ronda 293.240 y 17.163 (5,85%) y en el Valle del Guadalhorce 586.465 y 42.632 (7,27%).

El llamamiento del SAS

Desde el Servicio Andaluz de Salud se pide a los ciudadanos que si no pueden acudir a una cita, la anule por teléfono, la aplicación o acudiendo al centro respectivo porque "otro paciente puede necesitarla".

La Consejería de Salud reconoce que "tenemos que mejorar", pero insiste en el llamamiento a los andaluces de que hagan "un uso correcto de los servicios públicos" porque no acudir a la cita "supone que otro paciente que está esperando tenga que esperar aún más".

La Administración sanitaria admite que "hay demoras" y "descontento", por las esperas, pero aseguran que están "trabajando en facilitar la accesibilidad en menor tiempo. Por último, el SAS recuerda que la persona que necesita atención inmediata "la tiene garantiza acudiendo a su centro de salud".