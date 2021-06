Vox censura que Juanma Moreno se vea con Juan Espadas

A Vox no le gustan los puentes que Juan Espadas, líder de facto del PSOE, está tendiendo con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ni las respuestas favorables que las que éste contesta. El socialista ha introducido un cambio de estrategia en su partido que modifica el equilibrio de poderes en el Parlamento andaluz, de ahí el enfado de Vox, que puede dejar de resultar imprescindible.

El portavoz de este partido, Manuel Gavira, ha declarado este lunes que no entiende "cómo el presidente de la Junta está tendiendo puentes con el PSOE, ese partido que ha llevado a esta región a los niveles más bajos de progreso". Gavira ha declarado "incompatibles" los acuerdos con Vox y el PSOE. "Si PP y Ciudadanos tienden puentes con el PSOE no podrán contar con Vox. Desde Vox no entendemos cómo el PP y PSOE se lanzan estos puentes, no entendemos cómo el votante del PP puede asumir un acuerdo con el PSOE en algo, de hecho, no lo entienden la mayoría de los andaluces que han votado esto durante años", ha indicado.

Juanma Moreno recibe a Juan Espadas este jueves en el Parlamento, será un encuentro breve, protocolario, en el que el socialista le solicitará al presidente un acuerdo político para gestionar los fondos europeos con los ayuntamientos andaluces. en una entrevista a Canal Sur Radio, el presidente se ha manifestado "encantado" de hablar con Espadas sobre este asunto, porque él también es "municipalista".

A esto se añade que Juanma Moreno volverá a llevar la Ley del Suelo al Parlamento a principios de julio. Este proyecto de ley, llamada Lista, fue rechazada debido al cambio de actitud de Vox con Moreno. Como consecuencia de la recepción en Andalucía de 13 menores inmigrantes procedentes de Ceuta, Vox retiró al Gobierno andaluz bastantes apoyos. Fue esto lo que provocó que el Parlamento rechazase la Lista. Ahora, no sólo Vox puede reconsiderar su oposición. También el PSOE.

Durante la campaña de las elecciones primarias socialistas, Espadas no descartó que pudiese apoyar esa ley, de la que entonces afirmó que no conocía, aunque sabía que procedía de un anterior texto socialista. La ley del Suelo va a medir cómo es de real ese nuevo eje de colaboración en la Cámara andaluza.

La nueva estrategia del PSOE también aleja la posibilidad de que Moreno pueda adelantar las elecciones andaluzas. En esa entrevista, ha declarado, al respecto, que "nadie me tiene que dar libertad, porque la libertad es mía, la decisión es exclusivamente mía, y nunca voy a poner mis intereses personales por encima de los intereses de Andalucía". "No sería yo el que convocara las elecciones, sino que me forzarían a ir a un proceso electoral", ha apuntado.

En esa entrevista, Juanma Moreno ha defendido que todos los proyectos que desde la Junta se han planteado al Gobierno central han sido "avalados por ayuntamientos" y que él es partidario de que los consistorios participen en la gestión de esos fondos, como le planteó al presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron la pasada semana en el Palacio de la Moncloa.

El presidente ha indicado que aún se desconoce qué cantidad va a llegar a Andalucía de los fondos europeos Next Generation y están circulando cifras como unos 4.600 millones de fondos en gestión directa. "Hay mucha letra pequeña y opacidad y esperemos que cuanto antes no los aclaren", ha apuntado.

Ha recalcado que pidió a Sánchez que las comunidades y los ayuntamientos puedan gestionar también esos recursos, porque son las instituciones que conocen el terreno y pueden ser "más eficientes a la hora de traladar los recursos" porque saben donde es más urgente llevar a cabo inversiones y generar empleo.