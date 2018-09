Susana Díaz: "Habrá elecciones cuando sea imposible tomar decisiones"

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha eludido este martes desvelar la fecha de las elecciones andaluzas, aunque ha puntualizado que las convocará "cuando ya sea imposible" que su gobierno pueda seguir "tomando decisiones", y ha subrayado que en todo caso serán unos comicios "con acento andaluz".

"Cuando no se pueda hacer todo lo que hay que hacer habrá que convocar, pero no cuando crea (Albert) Rivera", ha advertido en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha repetido en varias ocasiones su intención de que las elecciones andaluzas no coincidan con otros comicios.

Así, ha asegurado que los comicios se celebrarán cuando Andalucía "lo necesite" porque "ya sea imposible o hayan hecho imposible unos y otros que sigamos tomando decisiones, pero siempre con acento andaluz porque llevamos mucho tiempo hablando de otras comunidades y, cuando toque hablar de Andalucía, será de Andalucía", ha recalcado.

Respecto a si su gobierno presentará el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2019, ha recordado que hay unas cuentas "en vigor" hasta el 31 de diciembre y ha apostillado: "las vamos a exprimir por el beneficio de los andaluces para que den de si todo lo que puedan aún".Sobre el ofrecimiento del presidente del PP-A, Juanma Moreno, para negociar el proyecto de presupuestos, ha exclamado: "ÑA buenas horas, mangas verdes!".

Así, ha lamentado que el PP "lleva cuatro años que, ni está, ni se le espera, bloqueándolo todo y portándose más como un partido antisistema, votando en contra de los presupuestos e incluso en contra de cosas que llevaban en su programa para debilitar al gobierno, y ahora andan un poco en busca de autor",ha ironizado.

En todo caso, ha remarcado que Andalucía "va a tener presupuesto" para 2019 "ahora o cuando pasen las elecciones" y ha dicho que será "expansivo", por lo que ha restado importancia a que las cuentas se aprueben "tres meses antes o tres después".

Por otra parte, ha ratificado el llamamiento que hizo ayer el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, a los votantes de Izquierda Unida, formación que concurrirá a estas elecciones junto a Podemos dentro de la confluencia 'Adelante Andalucía', y ha dicho que espera alcanzar "cuando toque" una mayoría amplia que le permita gobernar."Me dirigiré también a los votantes de Izquierda Unida para que entiendan que en el PSOE tienen una fuerza con ganas de seguir trabajando por esta tierra y por el Estado del bienestar; es fundamental una gran mayoría para que haya garantías de seguir manteniendo el Estado del bienestar", ha señalado.

Pero hasta que lleguen las elecciones, Díaz va a "seguir trabajando", según ha dicho, porque cree que hay "prioridades" en Andalucía que "hay que sacar adelante", como los últimos planes de empleo, cuyas resoluciones han sido ya publicadas en el BOJA, que beneficiarán a 22.000 personas."Yo estoy en eso y, lo que me llama la atención, es que a Ciudadanos no les valga ahora un acuerdo (el pacto de investidura) cuyo grado de cumplimiento decían que era tan alto", ha criticado.

Así, ha confesado que le resulta "muy difícil de creer" que el único partido que "ha querido que haya estabilidad con el PSOE", al final de la legislatura "se ponga nervioso" y ha considerado "poco creíble" que la causa de la ruptura sea la exigencia de la eliminación de los aforamientos."Resulta poco creíble que la condición para que haya presupuestos sea la de cambiar el Estatuto de Autonomía en cuarenta y ocho horas por los aforamientos", ha insistido antes de lamentar que la formación naranja haya "tirado por la borda" los tres años y medio de legislatura.

En su opinión, ello "deja mal" al líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, porque "se ha visto claramente que la decisión la toma Rivera desde Madrid, pero Andalucía es autónoma, se ha ganado el derecho a decidir y tomará la decisión cuando toque y siempre en función de lo que le interese", ha reiterado. "Vamos a acabar esta legislatura igual que la empezamos, con los distintos partidos nerviosos, preocupados de cómo les va a ir a ellos", ha criticado Díaz, que ha agregado que "en el remate final se vuelven a poner nerviosos, lo que es síntoma siempre del que no ha estudiado lo suficiente".