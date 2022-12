Pedro Sánchez se adueña del Parlamento andaluz

De la sesión de control al Gobierno de la Junta, apenas quedó el título. Del Gobierno se habló poco, de la Junta poco más de la habitual mención a los logros desde que llegaron a la misma y que básicamente han consistido el arreglar los errores de las anteriores legislaturas. El resto fue para Pedro Sánchez. Es cierto que la confrontación espera a la vuelta de la esquina y que no se necesita mucho para que se adueñe de los debates pero ayer la pusieron botando y en el área pequeña. Los acontecimientos en el Congreso de los Diputados y las pretensiones del presidente del Gobierno en su reforma de los delitos de sedición y malversación, así como la pretensión de organizar una consulta en Cataluña, fueron protagonistas de casi la totalidad de la sesión el el hospital de las Cinco Yagas.

Empezó con el enfrentamiento entre el parlamentario socialista, Mario Jiménez y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, con Marbella como telón de fondo y desembocó en el que sostuvo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el portavoz y secretario general, Juan Espadas, en una posición más que poco confortable. Apenas hizo falta una mención de Moreno a la pregunta de Vox que le dejó el terreno abonado al cuestionarle sobre la gestión autonómica en la que dejó en el aire la petición de que "Sánchez deje de tener delegados en Andalucía y que terminen con el disparate de la reforma del Código Penal", para que se diera el pistoletazo de salida.

El presidente de la Junta llegó incluso más allá al pedir "un PSOE de Andalucía como el de antaño", ya que el de ahora "no tiene criterio, ni voz propia" y recordó las posturas mantenidas por dirigentes socialistas como García-Page, Lambán, Tudanca o Alfonso Guerra, firmantes todos ellos de un documento en el que se posicionaban en contra de la reforma del Código Penal, para insistir en el "disparate", "asalto al Estado" o "desvaríos de Sánchez". "No le va a quedar más remedio que alzar la voz y estoy convencido de que la mayoría de sus compañeros se lo van a agradecer". "En este caso puede hacer dos cosas, o bien callarse y pasar desaparecido, o hacer como han hecho esos dirigentes de su partido". La idea de Juanma Moreno es que "no se entiende una deriva semejante desde Andalucía y flaco favor les hace al apoyar semejante desatino. Desde luego, lo que no se entiende es que usted se ponga el primero de la fila en ese apoyo".

Espadas intentó recomponer una situación que se le escapaba por lo complejo de mantener ese apoyo a una postura complicada de mantener y quiso dejar claro que "no puede salir gratis el insultar al adversario" después de preguntarle si era "el delegado de la señora Ayuso". Ahí se quedó en la réplica al tema del día, ya que su defensa al Ejecutivo central se basó en los "millones que entran cada año, cuando antes nos detraían más de 6.000 millones al año con gobiernos de los que usted formó parte".

El secretario general de los socialistas andaluces ha acusado al presidente de someter a la opinión pública andaluza a un "permanente timo y engaño" al "querer dar un perfil de moderación y diálogo" cuando su consejero portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, "se permite el lujo de utilizar la mesa del Consejo de Gobierno para atacar al presidente" Pedro Sánchez "con nombre y apellidos, y diciendo que ataca a las instituciones democráticas de este país".

La última de las preguntas de la Sesión de Control, la de su propio grupo parlamentario, le permitió a Juanma Moreno cerrar el debate con una vuelta a la "reforma en coincidencia con partidos de fútbol y en las inmediaciones de las fechas navideñas, se lleve a cabo una reforma del Código Penal para contentar a la minoría que representan ERC o Bildu, que han repetido en reiteradas ocasiones su deseo de romper la cohesión y la unidad de España, no con la mayoría de ciudadanos que no entienden el disparate cometido".

"Las siglas del PP significan Plata o Plomo"

Con todo, el enfrentamiento entre Juanma Moreno y Juan Espadas, no fue el más bronco de la jornada. El fuego, casi literalmente, lo abrieron el socialista onubense, Mario Jiménez y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. El primero de ellos preguntaba sobre la "presunta trama criminal en la que parece estar implicado el Ayuntamiento de Marbella" y preguntó si las siglas del PP en esa localidad "significan Plata o Plomo" una conocida frase atribuida al narcotraficante colombiano, Pablo Escobar. Jiménez se dirigió a Sanz y le cuestionó sobre si "podía dormir tranquilo, sabiendo que un hombre inocente iba a ir a la cárcel", en referencia al próximo ingreso en prisión del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán; "eso es hipocresía y maldad", concluyó el parlamentario.

Sanz aclaró que "lo suyo es de traca. Aquí no mandan los políticos a la cárcel a nadie, sino que lo hacen los jueces y sus sentencias. En este caso, no están imputados ni el Ayuntamiento, ni la alcaldesa" y, como era de esperar, también volvió al monotema del día, al preguntarle directamente si "no le sonroja la rebaja del delito de malversación, por parte de un Gobierno que es el primero de la democracia que intenta legalizar la corrupción. No fue la única intervención del consejero en este sentido, ya que previamente, a otra pregunta del PSOE sobre corrupción, también se refirió al mismo como "asalto a las instituciones" cuando "ni siquiera han pedido perdón por el robo de mas de 800 millones de euros de todos los andaluces".