Juanma Moreno le pide a Susana Díaz que acepte un cara a cara en TVE

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, le ha exigido este mediodía a Susana Díaz que acepte un debate que TVE les ha propuesto para el día 28 de noviembre, cinco días antes del 2-D, jornada de las elecciones andaluzas. Además, Moreno ha anunciado que el ente público les ha ofrecido a los candidatos de las cuatro formaciones en liza otro debate para el 19. Ambas ofertas han de ser confirmadas por los partidos.

Moreno se ha mostrado escéptico del sí de la presidenta de la Junta, a quien definió "reacia" a someterse a tales ejercicios de dialéctica en televisión, y ha aseverado sobre Canal Sur que "no entendería que hiciese una propuesta menos ambiciosa". "Los candidatos del PP estamos abiertos a un debate con cualquiera y no entenderíamos que otros no", ha declarado antes de advertir de que en el PP acudirán a las dos propuestas de TVE.

Juanma Moreno ha proclamado que las elecciones del 2-D serán un referéndum entre la opción de Susana Díaz, "más de lo mismo, más desididia", y la "opción del cambio, de las soluciones y las propuestas" para una Andalucía sumida en la parálisis. "Y el PP es la única garantía del cambio, por lo que tengo el convencimiento sereno de que vamos a gobernar", ha dicho Moreno en la clausura de la Junta Directiva de la formación andaluza celebrado en la sede sevillana.