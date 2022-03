La Junta permitirá la pesca del cangrejo azul en la desembocadura del Guadalquivir para paliar la merma de langostinos

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible está preparando un proyecto de orden que permitirá la captura del cangrejo azul a las embarcaciones que faenan en la desembocadura del Guadalquivir. El proyecto, que todavía está en elaboración, es un paso más en el combate contra esta especie invasora que viene provocando una importante merma en la pesca de una de las especies más relevantes de la zona, el langostino.

El texto que prepara el departamento que dirige Carmen Crespo es la continuación de la inclusión de esta especie entre las permitidas para el marisqueo en el Bajo Guadalquivir. Según explicó la Junta el pasado noviembre, se trata de un animal con una alta capacidad reproductiva y con una gran voracidad, por lo que su expansión "puede poner en riesgo el equilibrio estuárico de la Desembocadura del Guadalquivir, dificultando, entre otros, actividades como la pesca y la acuicultura".

La orden en elaboración capacita a la Dirección General de Pesca y Acuicultura para permitir a las embarcaciones con base en Chipiona, Rota y Sanlúcar de Barrameda para la captura de esta especie (Callinectes sapidu) a fin de erradicarla "en el marco de un plan de pesca de esta especie propuesto por el sector". Dicho plan deberá incluir la relación de barcos que van a pescar cangrejo azul, las zonas y el periodo de captura, así como el arte de pesca a emplear y las medidas que servirán para limitar el impacto en el resto de las especies de la zona.

La iniciativa también debe contemplar medidas de evaluación de resultados, por lo que se insta a las embarcaciones a colaborar con los organismos de investigación que realizan el seguimiento de la situación del cangrejo azul en Andalucía. Asimismo, la orden incluye una actualización del número de embarcaciones autorizadas a faenar en la citada reserva de pesca, dedicada al marisqueo mediante el uso de draga hidráulica.

La orden del departamento de Carmen Crespo viene a responden a una necesidad ecológica y económica. Según contaba José Carlos Molina, técnico de la cofradía de pescadores de Sanlúcar, la pesca del langostino hasta noviembre de 2021 se quedó en 52.000 kilos, mientras que "en un año normal pescamos entre 140.000 y 150.000 kilos de langostinos. "No sabemos si es exclusivamente culpa del cangrejo, pero todo apunta a ello, y así lo dicen los investigadores”, continuaba.

En España a este nuevo cangrejo con sus grandes pinzas azuladas se le vio por primera vez allá por 2012 en el Delta del Ebro y resultó un auténtico desastre para la biodiversidad. “Esto ya pasó en el Delta del Ebro hace tres años y allí ha acabado con todo, sólo hay cangrejo azul. Ya no hay anguila, ya no hay cangrejo verde ni otras especies autóctonas. Se lo come todo. Nuestra preocupación, y lo que venimos pidiendo a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, es que tiene que tomar medidas de contención, porque de erradicación ya no es posible, pero al menos que se pueda contener su expansión”, comenta José Carlos Molina.