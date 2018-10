Juanma Moreno duda de Juan Marín pero insiste en un pacto con Ciudadanos

Crisis en la “mayoría alternativa” a casi dos meses de las elecciones andaluzas. Fue Juanma Moreno quien, el martes, bautizo así una hipotética alianza entre el PP y Ciudadanos, la única fórmula que se vislumbra para que se produzca un cambio de gobierno en la comunidad.

El líder popular afirma que hay encuestas que colocan el vuelco electoral “extremadamente cerca”, pero, si se atiende a sus declaraciones sobre Juan Marín, será difícil que no haya tensiones entre los dos partidos que se disputan el voto situado a la derecha del PSOE.

El candidato naranja subió el jueves el tono cuando se comprometió a evitar un nuevo gobierno socialista con Susana Díaz al frente. Pero Juanma Moreno no se lo cree “en absoluto”. “Su palabra en este tema concreto no tiene ningún valor ni ninguna credibilidad”, ha espetado el presidente del PP andaluz desde Málaga, donde ha participado en la celebración del 12 de octubre.

Según ha recordado el líder popular, en las anteriores elecciones autonómicas Juan Marín ya dijo que no apoyaría al PSOE. Es cierto que en la noche electoral, con Albert Rivera presente, el político gaditano rechazó el papel de llave de la gobernabilidad.

“No tardó ni un par de meses” en apoyar a los socialistas, ha rememorado Moreno en referencia al pacto de investidura firmado por naranjas y socialistas y que permitió a Susana Díaz repetir en San Telmo.

“Ellos tienen que actuar de manera responsable. Hasta ahora Ciudadanos ha timado a sus electores, se presentó bajo el eslogan del cambio y ha sido el socio más dócil de la historia”, ha insistido el candidato popular, que cree que el acuerdo logrado entonces ha permitido al PSOE gobernar como si tuviera mayoría absoluta durante los tres años y medio que ha durado la legislatura.

Pese a estas críticas, Moreno quiere compartir ejecutivo con Marín, aunque con él de presidente. “Siempre he tendido la mano a entendernos porque hay proyectos que pueden ser comunes, como el económico y la integridad territorial de España”, ha explicado el líder popular antes de poner el balón sobre el tejado naranja.

“Depende de ellos. Son quienes tienen que decir donde quieren estar”, ha asegurado Moreno, que retoma la idea de su jefe de filas, Pablo Casado, que ya propuso hace unos días que Marín vaya a un notario a oficializar su rechazo al PSOE de Díaz.

Juan Marín aspira a gobernar

Y Juan Marín lo tiene claro. Quiere estar en San Telmo y ser él quien presida la mesa donde se reúnen los consejos de gobierno. Sabe que para lograr su objetivo tendrá que pactar y no tendrá problemas de hacerlo a izquierda o derecha.

El veto que anunció el viernes a los socialistas va sólo en una dirección y Marín quiere imitar a Inés Arrimadas, dar la sorpresa, ganar las elecciones y lograr una investidura, ya sea con PSOE o con PP.

Es un escenario poco probable, pero son las cartas que está jugando el candidato naranja en estos primeros días de precampaña. En opinión de Marín, el líder popular “ha tirado la toalla”, pero en una entrevista en La Sexta aseguró que, por su parte, la campaña previa al próximo 2 de diciembre no se convertirá en una batalla con el PP “para ver quién es más de derechas”.

Hay quien ve en las elecciones andaluzas el primer asalto de una nueva configuración del centroderecha en España. De un lado hay nuevo líder popular que ha vuelto a posturas menos moderadas. Por el otro, Albert Rivera que aspira ahora al sorpasso que no logró antes de las generales de 2015, cuando el suflé de Ciudadanos acabó desinflado antes de las urnas.

Según ha dicho el propio Casado durante las celebraciones del 12 de octubre, hay sondeos que mantienen al PP en segundo lugar en Andalucía, por debajo del PSOE pero cinco puntos de Ciudadanos”.

El PSOE critica las especulaciones con los pactos

Mientras tanto, el rival a batir en las próximas elecciones ve sus opciones de pacto bastante limitadas. Marín reiteró ayer que no hará presidenta a Susana Díaz, Moreno lleva diciéndolo toda la legislatura y Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo no están tampoco por la labor. Pese a todo, no demuestran mucha preocupación al respecto.

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha calificado esta mañana las especulaciones sobre acuerdos post electorales como “una falta de consideración democrática”.

El PSOE ignora el optimismo de PP y Ciudadanos así que “trabajan para lograr el máximo respaldo en las urnas con el objetivo de lograr “una amplia mayoría que garantice la estabilidad en Andalucía”. “Tenemos un proyecto claro para defender a Andalucía, para seguir ganando en esta tierra en derechos y en libertades, ampliando las oportunidades de empleo y desarrollo y los servicios públicos, como ha venido haciendo el Gobierno de Susana Díaz en estos últimos años”, ha apostillado el número dos del PSOE andaluz.