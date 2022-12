El Gobierno andaluz aprueba un aumento de la Renta Mínima del 45%

Los datos conocidos durante el día de ayer del Centro de Estudios Andaluces (Centra) le ha servido al Gobierno de la Junta de Andalucía para venirse arriba. Las cifras que confirman la reválida de la mayoría absoluta y la caída de votos del principal partido de la oposición le ha servido al portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco para tras la celebración del Consejo de Gobierno, sostener que "Juanma Moreno es el auténtico líder de referente en la comunidad autónoma los andaluces ven al Gobierno como el corcho al que agarrarse. Gobierna para todos, no para una minoría. Frente al mismo, tenemos una oposición fragmentada, con intereses alejados de esta tierra. Juanma Moreno es el único líder que aprueba y aunque las encuestas son una foto fija de un momento, lo importante es trabajar para seguir mereciendo la confianza de los andaluces".

En cuanto a los principales puntos tratados en la reunión semanal del Ejecutivo, la consejera de Inclusión Social, Loles López, ha expuesto las novedades de la Renta autonómica de Inserción Social (Remisa) que llega a las 6.500 personas al mes. La dotación global de esta mejora llega a los 73 millones de euros, aunque "si fuera necesario se ampliaría con las extensiones de crédito que fueran necesaria".

Los cambios suponen "un incremento desde los 451 euros al mes que se perciben ahora hasta los 533 euros, lo que significa un 18% más. Por cada miembro de la unidad familiar se pasa del 10% al 30%; para familias monoparentales y con miembros con discapacidad tienen un complemento adicional del 22%". Además se atiende a "todas aquellas familias excluidas del Ingreso Mínimo Vital, algo que evitarán los reintegros"

López también ha dado cuenta de las novedades del bono social térmico en el que se busca "dar marco legal al mismo, ya que se facilita pedir a las suministradoras los datos de las personas a las que tienen derecho al mismo, para que ninguna familia que lo necesite, se quede sin ellos". También se modifica la renovación del carné de familia numerosas que "sólo tienen que presentar una declaración responsable, no tener que presentar toda la documentación" y finalmente en cuanto a las tarjetas de aparcamiento para las personas con discapacidad, "si el grado de discapacidad se concede con carácter indefinido, la plaza también".

El consejero de Administración Pública, José Antonio Nieto, detalló la oferta de empleo público, de 1.834 plazas, de ellas, 1.490 de acceso libre y 353 promoción interna y se trata de 960 funcionarios y 883 personal laboral. "Los números son como consecuencia del número de vacantes y de la tasa de reposición, con el objetivo de reducir la alta tasa de temporalidad que en la Junta de Andalucía llega al 30%, así como satisfacer las necesidades operativas y mejorar la función pública". El consejero también ha destacado que "los trabajadores temporales del año pasado, serán parte de esta convocatoria".

Entre otros asuntos también se aprobó la "ampliación de la plantilla de profesorado 377 plazas de refuerzo destinadas al alumnado con necesidades especiales". Además se aprobó el Plan de Capacitación Digital dotado con 184 millones de euros hasta 2025, para "mejorar capacidades digitales de la población andaluza, un asunto de imperiosa necesidad para esa parte de la población que no cuenta con los re ursos para desenvolverse en el entorno digital. 2.3 millones de andaluces no cuenta con competencias digitales. No es un capricho, se enmarca en la estrategia de la revolución digital y convertirla en el tercer motor de crecimiento económico tras el turismo y la agricultura".

Fernández-Pacheco ha confirmado también "la mejor de la noticia de la semana y es que el nivel de agua embalsada crece un 5% hasta 27,5% de su capacidad. El problema no está resuelto. Estas lluvias palían una situación dramática, pero no la soluciona. Tendría que estar lloviendo 2 meses y medio y con mucha cantidad para que se solucionara; ahora hay 3.000 hectómetros embalsados y deberíamos tener 6.000".

Por último ha confirmado la aprobación de la nueva ley de montes de Andalucía, toda vez que la anterior se quedó antigua puesto que cuenta con 30 años y no recoge los nuevos retos derivados del cambio climático". Se trata de "actualizar su contenido y hacerlo de la mano del sector".