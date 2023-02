Espadas pide a la Junta que negocie con los sindicatos y "deje de transferir" fondos a la sanidad privada

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "se siente, pero de verdad", con todas las organizaciones sindicales del ámbito sanitario para implementar mejoras en la Atención Primaria, y "deje de transferir recursos de la sanidad pública" a la privada. Así lo ha indicado durante una visita a Granada con su alcalde, Francisco Cuenca, y el secretario provincial socialista, José Entrena, en presencia de los cuales ha explicado que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, está "muy satisfecha" con el funcionamiento de la Atención Primaria, contradiciendo lo que es "un clamor popular".

"Se niega a reconocer una realidad que los ciudadanos reconocen en la calle", en tanto los médicos de Atención Primaria, ha proseguido Espadas, atienden "cada vez más tarde" y en "condiciones de saturación", en una situación que el dirigente socialista ha calificado de "absolutamente inasumible". Por todo ello, ha señalado que, en primer lugar, es necesario "que no niegue la realidad" y apueste por "resolver el problema" en la mesa sectorial, con todas las organizaciones sindicales, y planteando un plan para "un gran pacto por la sanidad pública" y concretamente "por la Atención Primaria".

Asimismo, ha solicitado a la Junta que "deje de transferir recursos de la sanidad pública" a la privada, lo cual no es un "eslogan publicitario" de los socialistas, sino que, ha detallado Espadas, se refleja en la ejecución del Presupuesto de 2022. Según ha especificado el PSOE en una nota, "el Gobierno del PP gastó el pasado año un 20 por ciento más de lo presupuestado inicialmente en conciertos sanitarios, 111 millones de euros más de lo previsto".

Según Espadas, "eso evidentemente significa menos recursos para la sanidad pública y sencillamente que el Gobierno andaluz ha decidido que, como no resuelve el problema con la sanidad pública y no quiere invertir en ella, le transfiere los recursos para que se lo arregle" la privada, lo cual "no va a beneficiar a los andaluces". En término más generales, Espadas ha asegurado, según ha señalado el PSOE, que la Junta "no gestiona los recursos de los que dispone, sino que está en otras cosas, en estrategias electorales y permanente promoción de Moreno Bonilla". "Esto es así y después no salen los números", ha subrayado.

El dirigente socialista ha resaltado que el Gobierno andaluz "sólo ha ejecutado el 35% de las inversiones previstas" en 2022, "dejando atrás muchos puestos de trabajo que se pondrían haber creado". Así, no son solo los fondos europeos los que "están afectados por falta de ejecución". Además, ha puesto de manifiesto cómo frente a esa "falta de ejecución" en las inversiones, "curiosamente, sí ha ejecutado al 95 por ciento la partida de publicidad. ¿Cuáles son entonces sus prioridades?". A su juicio, "hace falta un Gobierno más diligente que se dedique a gobernar, dejar la confrontación y ejecutar porque si no ejecuta los fondos europeos, los tendrá que devolver".