Algeciras tiene los sueldos más altos de las grandes ciudades de Andalucía, pero también la mayor brecha salarial

El polo industrial de la Bahía y el Puerto han convertido a los algecireños en los andaluces con un sueldo medio bruto anual más elevado entre los que residen en las doce ciudades de más de 100.000 habitantes (22.072 euros), pero también en los que sufren una mayor brecha salarial. Un trabajador de Algeciras gana de media 5.310€ más al año que uno de Marbella y 2.217€ más que uno de la capital de su provincia, Cádiz.

Sin embargo, en la localidad algecireña hay mucha más diferencia entre los que cobran unos y otros. Por ejemplo, entre sexos. Los 22.975 asalariados hombres ganan una media de 26.836 euros y las 17.450 mujeres, solo 15.800€. La distancia es de 11.036€.

También hay diferencia por sectores. El salario medio bruto anual más elevado en la localidad algecireña es el de los 3.275 trabajadores de la Industria con 38.654€. El más bajo es del sector más numeroso, del del Comercio y la Hostelería, donde hay 11.700 empleados que cobran 12.664€ de media al año. Los 7.175 trabajadores de los Servicios Públicos ganan 26.079€ y los 2.750 de la Construcción, 18.821e.

Así lo revelan los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), referidos a 2020, que registran una media de 22.072 euros al año por cada uno de los 40.425 empleados residentes en Algeciras.

Esta cantidad los sitúa en el primer puesto del ranking, por encima de los asalariados de Granada (22.029€) y Sevilla (21.289€), capitales con las que completa el trío de ciudades en las que se superan los 20.000 euros de nomina anual.

En el otro extremo de esta lista, con los sueldos más bajos, se encuentran Marbella (16.762€) y Jerez (16.877€). También figuran, siguiendo ese orden de menor a mayor, Huelva (18.371€), Almería (18.464€), Málaga (18.887€), Dos Hermanas (19.074€), Jaén (19.355€), Córdoba (19.670€) y Cádiz (19.855€).

El informe del IECA calcula el salario bruto medio anual si todos estos trabajadores lo hicieran a jornada completa. En Algeciras es de 28.449€, el más alto, mientras que en Granada es de 28.353€ y en Sevilla, de 27.033€.

En Algeciras, el sueldo es mucho más alto que la media de todas estas ciudades andaluzas, donde se perciben 15.943 euros, lo que supone un 4,8% más que en 2019. Cada asalariado trabajó en término medio un 70,1% del tiempo que supondría una jornada completa que durase todo el año. Por tanto, en términos del salario equivalente anual a tiempo completo la percepción salarial media de los andaluces fue 22.752 euros, un 3,3% superior a la de 2019.

La gran mayoría de los asalariados residentes en Algeciras son andaluces (33.400) y hay casi tantos nacidos en el resto de España (3.650) como extranjeros (3.300).

Andalucía

La percepción salarial bruta de los hombres fue un 24,3% superior a la de las mujeres (17.529 euros los hombres frente a 14.097€ las mujeres). En términos del salario por unidad de tiempo trabajado, la diferencia salarial entre hombres y mujeres representa el 9,6% (23.712€ euros los hombres frente a 21.635€ las mujeres).

El salario crece con la edad. El salario equivalente anual a tiempo completo de los mayores de 40 años ascendió a 24.734 euros en 2020, frente a los 20.222 euros de los menores de 40. Por sexo, las diferencias salariales son mayores con el aumento de la edad de los trabajadores.

También se observan distintos salarios según el tamaño del municipio. En 2020 el salario bruto medio de los 12 municipios andaluces de más de 100 mil habitantes fue 19.630 euros, frente a 14.092 euros de media que recibieron los asalariados residentes en el resto de municipios.

En cuanto a las relaciones laborales que ha tenido la persona a lo largo del año 2020, el salario bruto anual refleja una gran diferencia entre las personas que han trabajado todo el año y las que no (24.401 euros frente a 6.982 euros, respectivamente). La mayor parte de esta diferencia se debe al distinto número de jornadas trabajadas en el año por cada colectivo. No obstante, en términos del "salario equivalente anual a tiempo completo", que elimina el efecto del número de jornadas trabajadas, aunque se han reducido persisten algunas diferencias (26.297 euros para los que trabajaron todo el año y 18.997 euros para los que no). Paralelamente, el "salario equivalente anual a tiempo completo" decrece a medida que aumenta el número de relaciones laborales de ocupación tenidas en el año (24.871 euros si la persona tuvo un único episodio de ocupación, 19.860 si tuvo más de uno).

En la publicación se incorporan también características relativas a toda la trayectoria laboral de la persona. Así, el salario crece con la antigüedad en la empresa (31.320 euros si la persona lleva más de 10 años en la empresa frente a 20.588 euros si lleva menos de 10 años). En cambio, el salario disminuye cuando la persona ha tenido alguna experiencia de desempleo en su vida laboral (26.408 euros si la persona nunca ha tenido una experiencia de desempleo, 21.663 euros si la ha tenido).