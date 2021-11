La ONCE reparte 200.000 euros en premios en el centro de Algeciras

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado una parte de su fortuna en Algeciras, donde José Carlos Márquez ha vendido diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno repartiendo así 200.000 euros. El número premiado ha sido el 64.172.

Márquez, que es vendedor de la ONCE desde 2016, ha llevado la suerte a la Avenida de las Fuerzas Armadas, en el centro de la ciudad. En enero del año pasado repartió otros 245.000 euros en la ciudad y el pasado mes de julio otros 100.000. “Es una satisfacción grandísima, y más a pocas semanas ya de Navidad”, decía nada más saber que había dado el premio. “Una clienta me pidió un cupón premiado y se lo he dado. Esto ha venido muy bien porque aquí hay mucha gente aún con ERTE”, añade.

El sorteo del sábado estaba dedicado a la catedral de Salamanca, dentro de la serie monográfica que la ONCE está dedicando a los Caminos a Santiago por Castilla y León, y ha repartido otros 120.000 euros en Sevilla, con otros seis cupones premiados con 20.000 euros. El resto de premios han ido hasta Cantabria y Galicia.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.