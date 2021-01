Aunque afiliado a Ciudadanos desde solo un año antes de ser candidato a la Alcaldía, se maneja bien en el intenso debate que vive su partido. Como ingeniero informático asumió las responsabilidades de esa área en el Ayuntamiento de Algeciras nada más cerrarse el pacto con el PP en Algeciras.

-En la entrevista que concedió a Europa Sur durante la campaña electoral, usted afirmaba que el propósito de Ciudadanos era convertir Algeciras en una ciudad de Siglo XXI. ¿Lo está consiguiendo?

-Es curioso porque cuando ustedes me hicieron esa entrevista no imaginábamos la situación tan difícil en la que nos encontramos a causa del coronavirus, pero el Ayuntamiento ha logrado ponerse no ya en el siglo XXI, sino en el XXII en tanto en cuanto hemos dado un paso de gigante en cuanto a la digitalización y modernización del Consistorio. La de Informática es una delegación que en campaña no sabíamos que íbamos a tener, pero en menos de dos semanas logramos que todos los funcionarios estuviesen en teletrabajo desde sus casas. Nadie se lo había planteado antes, fue un reto enorme. Adelantamos toda la agenda que teníamos previsto realizar durante el mandato, con una hoja de ruta exprés para que todos los procedimientos administrativos pudieran hacerse de forma telemática. El siguiente paso será digitalizar toda la documentación que necesitan del Ayuntamiento los ciudadanos.

-También han afrontado desde el Ayuntamiento ciberataques masivos.

-Es verdad y, afortunadamente, estábamos preparados para ponerles freno. Hemos sido ejemplo para otros ayuntamientos, no solo de la comarca, sino del resto de Andalucía.

-Hay muchas personas que carecen de conocimientos o de medios informáticos. ¿Es para ellas accesible el Ayuntamiento?

-Lo es. Tenemos un sistema mixto, con atención personalizada para las personas afectadas por la brecha digital, y estamos ayudando a todas las asociaciones para minorar las dificultades. De ahí que hayamos donado equipos informáticos a Apadis, Aepa, Nuevo Futuro y otros colectivos. Hemos ganado en organización poniendo en marcha las citas previas y rapidez en la atención a las personas.

-¿Cómo se imagina la Algeciras del siglo XXI? ¿Ve una ciudad más volcada aún en su Puerto, en el sector turismo, en la cultura bajo el emblema de Paco de Lucía...?

-Tenemos varios puentes tendidos ya hacia ese futuro. No es solo mérito del actual gobierno municipal en el que participa Ciudadanos, sino también del anterior. El lago marítimo es un ejemplo, con la participación del Puerto de Algeciras, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz. Estamos dando los primeros pasos para recuperar el Llano Amarillo, para ponerlo en su conjunto y en un futuro al servicio de la ciudad, con usos mejores a los que tiene actualmente. Ahí se ubicará la Universidad de los Mares, de las que solo hay cinco en Europa. Esa es la Algeciras del siglo XXI, una ciudad avanzada y volcada también en la logística. Por eso necesitamos infraestructuras como el tren y por eso hemos puesto en marcha la iniciativa del Ramal Central.

"De momento, es impensable una coalición electoral con el PP en Algeciras. Hay buena sintonía, pero carecemos aún de la experiencia necesaria para ir más allá. Trabajamos juntos, pero somos diferentes"

-¿Y en este mandato municipal, hasta dónde será posible llegar?

-Hay presupuesto consignado para acometer la reforma del Llano en su primera fase y vamos a dejarlo todo listo para que haya continuidad a renglón seguido. Otro proyecto por el que hemos luchado es el conservatorio de música, como merecen los algecireños, y la Junta lo ha incluido en los Presupuestos de 2021. Y todo eso acompañado de avances en materia tecnológica.

-También aludía en esa primera entrevista a la necesidad de mejorar la seguridad en Algeciras.

-Ha habido avances. Yo en campaña decía que no solo había que tener en cuenta las cifras oficiales de criminalidad. Había que tener sensación de seguridad y en ese objetivo es fundamental el proyecto de instalación de cámaras de seguridad, que ya tiene luz verde tras algunas modificaciones. También hemos suprimido el mercadillo ilegal de Teniente Miranda, con lo que los vecinos ya no sufren sus consecuencias gracias a la actuación policial.

-Ustedes han pedido que el Campo de Gibraltar sea zona de especial singularidad en materia de seguridad.

-Sí, porque creemos que es indispensable que a los muchos agentes destinados en comisión de servicios se les dé el valor que merecen y tengan una compensación económica. Lo hemos pedido en el Parlamento andaluz y lo vamos a hacer también en el Congreso de los Diputados. Los sanitarios de la comarca, por ejemplo, ya tienen reconocido su trabajo en una zona de difícil cobertura como esta y obtienen puntos extra para pedir el traslado, si así lo desean. El problema es que la demanda de trabajadores es inferior a su disponibilidad; no hay muchos y los que hay, tienen posibilidad de elegir destino.

Ciudadanos, nuevos tiempos

-Ha habido y hay muchas voces criticas dentro de Ciudadanos con el cambio de rumbo impulsado por Inés Arrimadas tras la dimisión de Albert Rivera. ¿Está usted de acuerdo con esa nueva estrategia?

-Podríamos estar analizando lo ocurrido en Ciudadanos dos años…

-Le formulo le pregunta de otra forma. ¿Es usted de Arrimadas o de Juan Marín?

-Yo soy del partido y se lo voy a explicar muy brevemente. Albert Rivera, antes de las elecciones en las que tuvimos esa estrepitosa caída, no apostó por Pedro Sánchez. El PSOE ha perdido su identidad y es el partido de Pedro Sánchez. Desde la sociedad no se entendió esa decisión y puso a Ciudadanos donde está. Rivera asumió su responsabilidad y dimitió, algo inaudito en el sistema político actual, y tomó las riendas Inés Arrimadas.

"Si mañana los ciudadanos de Algeciras depositan más confianza en Ciudadanos y en el PSOE, pues tendremos que ver si existen o no puntos en común"

-¿Y ella sí entendió el mensaje?

-Ella entendió que la sociedad le había dicho que hay que hacer una política más abierta, más de tender la mano, de hacer una oposición útil. Con Inés Arrimadas hemos intentado por activa y por pasiva un entendimiento con el PSOE para aprobar los Presupuestos de 2021, pero no ha habido manera de que el partido de Sánchez acepte nuestro ofrecimiento; el partido de Pedro Sánchez ha elegido la opción nacionalista, la opción más separatista que ha existido desde que estamos en democracia. Ni Rivera ni Arrimadas estaban equivocados. El partido siempre ha hecho lo que ha creído mejor para todos. En el Gobierno central hay dos partidos que no entienden de política útil, que han optado por el nacionalismo, el separatismo y el terrorismo. No tiene otro nombre.

-La pregunta inicial era sobre la existencia en Ciudadanos de dos bandos, aunque no me gusta el término. Hace poco, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, aludía a la posibilidad de una coalición electoral con el PP en Andalucía e, inmediatamente, era desautorizado por Arrimadas.

-Marín hizo ese comentario no dando por hecho que fuera a haber una coalición, sino desde el punto de vista de que, si estamos cuatro años en cogobierno con el PP, no es descartable nunca que ambos partidos pudieran presentarse en coalición. Tenemos formas de gestionar diferentes, tenemos ideologías diferentes, pero podemos ir de la mano. Y lo mismo le digo del PSOE, podríamos pactar con él porque no es un partido extremista. Es muchísimo más difícil entenderse con Podemos con Vox.

-¿Usted ve a Juan Marín en una lista del PP, fuera de Ciudadanos?

-No, para nada. Ni se me pasa por la cabeza. Se está dejando el pellejo por Ciudadanos y, por lo que he podido hablar con él, no me cabe la menor duda de que seguirá con el proyecto.

-¿Puede haber una lista de PP y Ciudadanos en Algeciras tras cuatro años de cogobierno, vista la experiencia y la sintonía entre los dos partidos?

-Estamos en un cogobierno en el que las decisiones se toman en conjunto de común acuerdo... Todo dependerá de cómo vaya Algeciras en estos cuatro años. Son dos ideologías diferentes, dos modelos de gestión diferentes y mi partido, lo que trata ahora, es demostrar ese otro modelo de gestión.

-Luego descarta una coalición electoral.

-De momento, es impensable. Hay buena sintonía, pero carecemos aún de la experiencia necesaria para ir más allá. PP y Ciudadanos trabajamos juntos, pero somos diferentes.

-¿Y un acuerdo con el PSOE de Juan Lozano tras las elecciones?

-¡Estamos hablando de un escenario para dentro de dos años y medio! (Risas)

-Se lo pregunto porque le veo situándose en una posición muy de centro, sin cerrarse a ninguna posibilidad.

-Estamos en el centro y sabemos entendernos tanto con el PSOE como con el PP. Con unos y otros podemos tener puntos en común. La experiencia que tenemos a día de hoy es con el PP y tenemos que seguir trabajando en ese acuerdo. Si mañana los ciudadanos de Algeciras depositan más confianza en Ciudadanos y en el PSOE, pues tendremos que ver si existen o no puntos en común. A día de hoy: hemos pedido al PSOE que tenga una posición constructiva.

-¿No lo es ahora?

-A día de hoy, tenemos una oposición a la que, con ocasión de los presupuestos municipales, se le ha dado una oportunidad real de trabajo, para que presentase sus proyectos, y no lo ha hecho. El PSOE a nivel local no admite en los plenos que se voten sus propuestas por puntos para evitar que haya acuerdo. Por esa senda va mal. Hay que dejar las diferencia a un lado e ir todos de la mano. Hemos defendido toda propuesta buena de cualquier partido que se pueda llevar a cabo. Las señales de advertencia que vemos en los pasos de cebra cerca de los colegios son consecuencia de una moción que presentó Adelante Algeciras. Este año ha sido la primera vez que se ha permitido que los grupos de la oposición presenten propuestas a los presupuestos antes de su elaboración, no como enmiendas.

"No gano lo que ganaba en el sector privado, pero la recompensa del servicio público no tiene precio, especialmente cuando la ciudadanía te lo reconoce"

-El PSOE ha presentado propuestas de proyectos con cargo a los fondos Next Generation de la UE.

-Ha presentado propuestas a los presupuestos, pero no lo ha hecho en tiempo y forma. Le pongo como ejemplo las ayudas a la hostelería para hacer frente a la Covid, que no venían respaldadas por ningún proyecto técnico.

-¿Será candidato a la Alcaldía en 2023?

-La intención es seguir trabajando en este mandato. Si mañana mi partido considera que puedo seguir representando a mis ciudadanos en Algeciras, estaría gustoso de dar un sí, siempre que mantengamos este modelo de gestión, que tratemos de construir desde el centro, desde el entendimiento con las otras fuerzas. Le confieso que yo aquí no gano lo que ganaba en el sector privado, pero la recompensa del servicio público no tiene precio, especialmente cuando la ciudadanía te lo reconoce.