El PSOE de Algeciras lamenta que el gobierno local se oponga a mejorar el Plan contra la Homofobia y Transfobia

El PSOE de Algeciras lamenta que el equipo de gobierno local haya "tirado por tierra" la posibilidad de actualizar y mejorar el Plan Local contra la Homofobia y la Transfobia, tras votar en contra de una moción presentada al respecto por el Grupo Municipal Socialista en el Pleno del pasado viernes.

La concejal Ana Jarillo recordó en el transcurso de la sesión que el Pleno ya aprobó por unanimidad el 30 de noviembre de 2015 una moción presentada por el PSOE que acordaba la elaboración de un Plan Municipal por la Integración, contra la Homofobia y la Transfobia y que también se acordó la convocatoria de una mesa de trabajo que incluyera a todos los grupos políticos municipales, así como a representantes de todas las áreas incluidas en el plan, para elaborarlo de forma consensuada.

La edil destaca que el 30 de junio de 2017 el Pleno también aprobó por unanimidad el Plan Municipal por la Integración, contra la Homofobia y la Transfobia con medidas como acciones de formación e información en el ámbito educativo, elaboración y aplicación de planes de igualdad y fomento de la visibilidad de la lucha contra la homofobia, campañas de prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, y difusión de la normativa específica de no discriminación en el trabajo.

“Sin embargo, cinco años después, las asociaciones que representan al colectivo LGTBI, como Roja Directa, se quejan, y con razón, porque dicho Plan, que necesita además una actualización, ni siquiera se ha cumplido en sus contenidos esenciales”, explicó Jarillo, recordando que el Grupo Socialista ya expresó en el pleno de junio de 2017 que el Plan debía tener un tiempo para su revisión, a fin de que se pudiera fiscalizar el cumplimiento de sus objetivos, y dotarse de órganos de control consensuados. “No se atendió esta petición, y la conclusión, a día de hoy, es que ese grado de cumplimiento es muy bajo, y que la necesidad de revisar el Plan y actualizarlo es imperiosa”.

Entre otras cuestiones, añadió Jarillo, todavía está por cumplir la primera de las medidas contempladas en el Plan de 2017, la designación de un responsable para la diversidad afectivosexual y de identidad de género que coordine la puesta en práctica del propio Plan.

“Por todo ello pedimos que el Pleno considerara necesaria la revisión critica del Plan Municipal contra la Homofobia y la Transfobia aprobado en 2017, y también que se convocara, en este mismo mes de mayo, la Comisión Informativa de Igualdad y Bienestar Social. Sin embargo, con sus votos en contra, el PP de Landaluce ha vuelto a demostrar una vez más que no cree en la igualdad real, y que, cuando se trata de políticas sociales, todo se queda en la pose, la foto y el autobombo”.

“Nos parece inconcebible que hayan votado en contra de nuestra moción, después de que en cinco años no se haya hecho nada para pone en práctica aquel Plan, que sí había sido aprobado por unanimidad, y que se ha quedado guardado en un cajón. Lo único que esto demuestra es lo que ya parecía evidente: que los derechos y libertades del colectivo LGTBI no son una prioridad para el equipo de gobierno del Partido Popular, que no cree realmente en la igualdad, y que, por eso, lo único que hace es parchear y vender humo”, añade Ana Jarillo, lamentando la “irresponsabilidad y desidia” de Landaluce y su equipo en esta materia.

Jarillo afirma que los episodios de LGTBI fobia que "lamentablemente siguen ocurriendo hoy en día en todo el país, incluida nuestra ciudad, demuestran que sigue siendo tremendamente necesarias políticas transversales que permitan educar a la sociedad, especialmente a los jóvenes, en el respeto a la diversidad y a la identidad sexual". “No se trata de ‘tolerar’, se trata de justicia social, de que todos y todas tenemos los mismos derechos, y deben ser respetados”, añade la edil socialista.