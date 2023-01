Multas de hasta 2.000 euros por alimentar a felinos sueltos en Algeciras

Dar comida a los gatos en la vía pública está prohibido salvo que se cuente con un carnet de "alimentador responsable" dispensado por la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Algeciras. Sin embargo, la proliferación de alimentadores no oficiales está desembocando en una plaga aún mayor que las colonias felinas y cada vez resulta más frecuente encontrarlos en parques o espacios muy transitados dejando todo tipo de comida que, a la postre, acaba atrayendo a otras especies, como gaviotas y ratas.

Alimentadores responsables

El problema sobre la salud pública es evidente. Montserrat Barroso, delegada de Salud y Consumo en el Ayuntamiento de Algeciras, en declaraciones a Europa Sur, explica que los "alimentadores responsables" asumen la gestión de una colonia felina de forma controlada, alejada de colegios, centros de salud, monumentos o parques, y se hacen cargo también de la limpieza diaria del entorno una vez que los gatos han terminado de comer.

"La alimentación tiene que consistir en pienso seco y en cantidad proporcionada, usando recipientes adecuados y con la máxima higiene, retirando restos de comida periódicamente para evitar plagas indeseadas", añade Barroso. "Cada alimentador responsable se hace cargo de una colonia y firma un protocolo. Este sistema, que se realiza también en otras ciudades de España, elimina la sobrepoblación de estos animales, que previamente se esterilizan, y evita problemas con los vecinos", resume la delegada de Salud.

Hasta 2.000 euros de multa

La ordenanza municipal es tajante: "Por razones de salud pública y protección al medio ambiente urbano, se prohíbe el suministro de alimentos en vía pública, espacios públicos o privados de uso común, a animales vagabundos o abandonados, así como cualquier otro (incluidas las aves) cuando de ello se puedan derivar molestias, daños o focos de insalubridad". Todo ello constituye una infracción leve que acarrea multas económicas. "Las infracciones leves serán sancionadas por el propio Ayuntamiento de Algeciras con multa comprendida entre 75 y 500 euros y en caso de reiterarse se considerará falta grave con una multa comprendida entre 500 y 2.000 euros", reza el texto.

Los gatos y gaviotas del María Cristina

Barroso opina que los alimentadores no autorizados perjudican a los responsables. No obstante, admite que resulta complicado multar a los primeros porque "cada vez que ven a la Policía Local, desaparecen. Hay que pillarlos in fraganti. Ellos saben que lo que hacen está prohibido", declara.

Cuestionada si el interior del Parque María Cristina es un lugar autorizado para dejar comida a los animales, la delegada de Salud responde que no. Una prohibición que se incumplía a diario, con el consentimiento de los guardaparques, en el María Cristina antes de que comenzaran las obras de renovación el pasado mes de septiembre.

La delegada de Salud pide responsabilidad a la ciudadanía y opina que si los alimentadores no autorizados "quieren cuidar y dar de comer a los animales, que los lleven a sus casas" y ofrece ayuda municipal para su vacunación y desparasitación.